REKLAM advertisement1

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan (94), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan, Ankara'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaklaşık bir hafta önce hastaneye kaldırıldı. Recai Kutan, hastanede bugün hayatını kaybetti. Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saadet Partisi kurucu genel başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu üyemiz, ESAM Genel Başkanı muhterem büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun" denildi.

TAZİYE MESAJLARI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Merhum Recai Kutan’a Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Saadet Partisi’ne ve Milli Görüş camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise taziye mesajında, "Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu üyemiz, ESAM Genel Başkanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı, Necmettin Erbakan Hocamızın yol ve dava arkadaşı değerli büyüğümüz M. Recai Kutan'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Aziz milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı yayımladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milli görüş davasının öncülerinden, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'a Cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Recai Kutan için taziye mesajı paylaştı. Kurtulmuş, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciûn. Milli görüş hareketinin duayenlerinden; ahlakı, kişiliği ve devlet adamlığıyla Türk siyasetinin saygın isimlerinden, ömrünü Allah'ın rızasına ve Türkiye'nin kalkınmasına adayan Recai Kutan ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim onu rahmetiyle kuşatsın, mekanı cennet olsun" dedi.

KABİNE ÜYELERİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI AA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de, 94 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için başsağlığı mesajları yayımladı. İşte o mesajlar: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Milli Görüş Hareketi'nin öncülerinden, Türk siyasetinin saygıdeğer ismi Kutan'ın vefatını teessürle öğrendiğini belirterek, Kutan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiği Kutan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır dileğinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "Milli Görüş Hareketi'nin önemli ismi, fikir ve devlet adamı M. Recai Kutan Beyefendi'nin vefat haberini derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "Ülkemiz siyasetinin önemli isimlerinden Recai Kutan'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Ömrünü ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasına adayan, Türk siyasi hayatının saygın ve mümtaz devlet adamlarından Recai Kutan büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Kutan'a Allah'tan rahmet dileyerek, "Ülkemize ve milletimize uzun yıllar boyu ettiği hizmetlerle hafızalarda yer eden değerli büyüğümüzün ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesini kullandı. 1974'TE SİYASİ ÇALIŞMALARINA BAŞLADI Ankara'da tedavi gördüğü Güven Hastanesinde 94 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, 1996-1997 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevinde bulundu. Malatya'da 1930'da dünyaya gelen Kutan, 1947'de Malatya Lisesinden, 1952'de ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu.

1952-1966 arasında DSİ'de görev yapan Kutan, Diyarbakır DSİ 10. Bölge Müdürlüğü döneminde önemli GAP çalışmalarının ortaya çıkmasında mihmandarlık yaptı. Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle 1974'te siyasi çalışmalarına başlayan Kutan,16, 20. ve 21. Dönem Malatya Milletvekili olarak TBMM'de yerini aldı. 1977 seçimlerinde Malatya Milletvekili olmasından sonra kurulan Koalisyon Hükümeti'nde İmar ve İskan Bakanı olan Kutan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra diğer MSP yöneticileriyle beraber 10,5 ay hapis yattı.

Kutan, 19 Temmuz 1983'te kurulan Refah Partisinde Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 54. Hükümet'in görevde olduğu 1996-1997 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Kutan, Refah Partisinin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisinin Genel Başkanı oldu. Fazilet Partisinin kapatılmasından sonra kurulan Saadet Partisinin Kurucu Genel Başkanı olan Kutan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve ESAM Genel Başkanı olarak görevini sürdürüyordu.