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Çin'den ithal edilen elektrik motorundan tahrikli taşıtlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan sadece elektrik motorundan tahrikli diğer taşıtlardan Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.

Türkiye'de Çin'de üretim yapan MG, Seres ve Skywell gibi markalar elektrikli otomobillerini satış ve satış sonrası faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Yakın bir gelecekte BYD ve Chery de Türkiye pazarına girmeyi hedefliyor. Her ne kadar ilk etapta benzinli araçlarını getirecek olsa da, Chery'nin önümüzdeki yıl elektrikli otomobillerini Türkiye'ye getirme hedefi bulunuyor. BYD ise Türkiye pazarına elektrikli otomobilleri ile girmek istiyor.

Ayrıca, Türkiye'de kısa bir süre önce şirket kuran Tesla'da, Çin'in Şangay kentinde ürettiği otomobilleri Türkiye'ye getirmeyi planlıyor.

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