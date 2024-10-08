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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Yeni transferler ne yaptı? Beşiktaş'tan 22 gollük katkı! - Galatasaray Haberleri

        Yeni transferler ne yaptı? Beşiktaş'tan 22 gollük katkı!

        Trendyol Süper Lig'de 8. hafta geride kalırken Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın sezon öncesi yaptığı transferlerden aldığı katkı da merak edildi. Fenerbahçe yapılan transferlerden en az katkıyı alan takım olurken Galatasaray ve Beşiktaş ise 8 haftalık süreçte istediği katkıyı aldı. İşte detaylar...

        Giriş: 08.10.2024 - 14:37 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:10
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        Yeni transferler ne yaptı?
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        Trendyol Süper Lig'de 8. hafta tamamlanırken Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ligde ilk 4 sırayı alan takımlardan oldu. Transfer yasağına rağmen ligde önemli bir çıkış yakalayan Samsunspor 4 maçlık galibiyet serisiyle milli araya 2. sırada girdi. Peki "3 büyükler" sezon öncesinde yaptığı transferlerden ne kadar katkı aldı?

        Yeni sezona 7 transferle giren Fenerbahçe, takıma katılan oyunculardan istediği katkıyı alamadı. Takıma Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, En-Nesyri, Saint-Maximin, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun'u katan Fenerbahçe bu 7 futbolcudan toplam 2 gol 4 asistlik katkı aldı.

        Özellikle Sevilla'dan 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle takıma katılan En-Nesyri, 8 haftalık süreçte istenilen performansı veremedi ve eleştirilerin hedefi oldu.

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        Fenerbahçe'de bu sezon en çok gol atan isim 5 golle Edin Dzeko olurken en fazla asist yapan isim ise 3 asistle Dusan Tadic oldu.

        FENERBAHÇE: 2 GOL, 4 ASİST

        Levent Mercan: 1 maç - 9 dakika

        Sofyan Amrabat: 5 maç - 1 asist -324 dakika

        Filip Kostić: 1 maç - 45 dakika

        Youssef En-Nesyri: 11 maç - 1 gol - 443 dakika

        Allan Saint-Maximin: 10 maç - 1 gol 3 asist - 666 dakika

        Oğuz Aydın: 3 maç - 22 dakika

        Cenk Tosun: 5 maç - 58 dakika

        Milli maç arasına lider giren Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı transferlerden en çok katkıyı alan takımlardan oldu. Kadrosuna Gabriel Sara, Jelert, Sallai, Jakobs, Batshuayi ve Osimhen gibi isimleri katan Sarı-Kırmızılılar bu isimlerden tolam 8 gol ve 10 asistlik katkı aldı. Galatasaray'da özellikle Brezilyalı orta saha Jelert ve yeni transfer Osimhen'in performansları beğenildi.

        GALATASARAY: 8 GOL, 10 ASİST

        Gabriel Sara: 11 maç - 2 gol, 3 asist - 826 dakika

        Elias Jelert: 10 maç - 341 dakika

        Roland Sallai: 3 maç - 85 dakika

        Ismail Jakobs: 6 maç - 1 asist - 523 dakika

        Michy Batshuayi: 12 maç - 4 gol, 2 asist - 404 dakika

        Victor Osimhen: 4 maç - 2 gol, 4 asist - 303 dakika

        Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapıp Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta yeni transferlerinden bir hayli katkı aldı. Kadrosuna Emirhan Topçu, Immobile, Uduokhai, Rafa Silva, Paulista, Joao Mario ve Ndour gibi isimleri katan Siyah-Beyazlılar bu 7 isimden 16 gol ve 6 asistlik katkı aldı. Bu süreçte Beşiktaş'ın gol yükünü çeken Ciro Immobile 11 gol atarak takımına büyük katkı verdi.

        BEŞİKTAŞ: 16 GOL, 6 ASİST

        Emirhan Topçu: 8 maç - 420 dakika

        Ciro Immobile: 12 maç - 11 gol - 925 dakika

        Felix Uduokhai: 7 maç - 630 dakika

        Rafa Silva: 12 maç - 4 gol, 3 asist - 1033 dakika

        Gabriel Paulista: 12 maç - 1 gol, 1 asist - 966 dakika

        Joao Mario: 5 maç - 1 asist - 350 dakika

        Cher Ndour: 8 maç - 1 asist - 393 dakika

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