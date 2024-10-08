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        Haberler Gündem Güncel Camide dehşete düşüren olay: 81 yaşındaki gönüllü temizlikçiye öldüresiye dayak | Son dakika haberleri

        Camide dehşete düşüren olay: 81 yaşındaki gönüllü temizlikçiye öldüresiye dayak

        Ankara'nın Mamak ilçesinde camide gönüllü temizlik yapan 81 yaşındaki Halil Şahin, G.A. tarafından sopayla dakikalarca dövülüp, yerde sürüklendi. Ağır yaralanan Şahin tedaviye alınırken, daha önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü öğrenilen G.A. polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 13:08 Güncelleme: 08.10.2024 - 13:08
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          Ankara'nın Mamak ilçesindeki Fazilet Camisi'nde gönüllü olarak temizlik yapan 81 yaşındaki Halil Şahin, caminin önünde arkasından gelen G.A.'nın saldırısına uğradı.

        • 2

          Güvenlik kamerasıyla kayedilen olayda G.A, abdesthane bölümüne çektiği yaşlı adama dakikalarda sopayla vurdu.

          Saldırgan, daha sonra Halil Şahin'in yerde sürükleyip, iç taraftaki gasilhaneye götürerek bir süre daha darbettikten sonra kaçtı.

          Ağır yaralanan Şahin, camiye gelen cemaat tarafından fark edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        • 3

          RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNDE TEDAVİ GÖRMÜŞ

          Kulağında kesik, kafatasında kırık ve vücudunda çok sayıda yara olan Şahin, tedavi altına alındı.

          Olayın ardından kaçan şüpheli G.A. ise polis tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

        • 4

          "ÖLDÜRESİYE DÖVMÜŞ"

          Halil Şahin'in oğlu Hayati Şahin, saldırganın hiçbir gerekçe göstermeden babasına saldırdığını söyleyerek, "Camiye temizlik yapmak için öylesine gidiyordu. Öldüresiye dövmüş, dövdükten sonra biri gelince de içeriye çekmiş ve üzerine temizlik görevlisi yeleği giyerek, gelenlere 'ben temizlik yapıyorum, kimse girmesin' demiş. Babamı öldü diye oraya bırakmış, kimse babamı görmese orada ölecekmiş. Şahsın kim olduğunu kimse görmemiş, sadece kamera kayıtları var. 81 yaşındaki adama kime ne yapsın? Biz gasp olabileceğini düşünüyoruz. Şu an babam kendinde değil. Kafatasına dikiş atıldı. Kulağı parçalanmış, kulağına dikiş atıldı. Sağ eli komple patlak, kırık. Gözleri görmüyor şu anda, onu da kontrol edecekler. Şikayetçiyiz" dedi.

        • 5

          Halil Şahin'i yaralı halde buluna esnaf Mithat Altun ise "İçeride sesini duydum, iniltiler geliyordu. Kapının arkasına da birtakım şeyler yıkmışlar açılmasın diye. Sonra kapıyı açtım. Halil Amca orada yatıyordu, kanlar içinde musalla taşının altına götürmüş. Hemen çıktım ambulansı aradım. Ambulans geldi hastaneye kaldırdılar. 81 yaşında kendi halinde bir adam, düşmanı olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

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          Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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