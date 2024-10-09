Mauro Icardi, Hagi'nin rekoruna göz dikti! Galatasaray tarihine geçecek
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün efsane isimlerinden Georghe Hagi'nin gol rekoruna göz dikti.
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Galatasaray'da Mauro Icardi, sarı kırmızılı kulüpteki başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.
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Arjantinli oyuncu, Türkiye'deki üçüncü sezonunu geçiriyor.
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Icardi, sarı kırmızılı formayla toplamda 83 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu, bu süreçte 58 kez fileleri havalandırırken, 20 de gol pası verdi.
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Geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Icardi; Galatasaray'da 2 lig, bir de Turkcell Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
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Taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli futbolcu, kulüp tarihinin en golcü üçüncü yabancı futbolcusu olmayı başardı.
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61 gollü Milan Baros bu alanda ikinci sırada yer alırken, Gheorghe Hagi ise attığı 72 golle zirvede bulunuyor.
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Mauro Icardi, 15 kez daha gol sevinci yaşarsa, Galatasaray'ın en golcü yabancı futbolcusu unvanının sahibi olacak.
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Ayrıca Icardi, maç başı skor katkısına bakıldığında yabancı golcüler listesinin ilk sırasında.
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Arjantinli futbolcu, 83 maçta 78 gole doğrudan etki etti.
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