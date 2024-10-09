Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Bilim dünyasına duyuruldu! Eşinin ismini verdi! Yeni bir tür | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Bilim dünyasına duyuruldu! Eşinin ismini verdi! Yeni bir tür!

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde keşfedilen yeni akrep türü literatüre kazandırıldı. Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, yeni türün açık sarı, kırmızımsı ve kahverengi renkler taşıdığını kaydederek, "Kaideli uzun kıl sayısının en yüksek olduğu tür olarak dikkati çekiyor. Keşif, ABD'de yayımlanan Euscorpius dergisinde 19 Ağustos 2024 tarihinde bilim dünyasına duyuruldu. Çalışmalarıma verdiği destekten dolayı bu türe eşim Gülhanım Yağmur'un adını vererek Euscorpius gulhanimae olarak adlandırdım" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 09:54 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni bir tür akrep! Eşinin ismini verdi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, gazetecilere Beyşehir Gölü Hacıakif Adası'nda yaptığı saha çalışmaları sırasında gördüğü akrebin, daha önce tanımlanmamış olduğunu düşünerek literatür taraması yaptığını söyledi.

        "TÜRKİYE'DE 49 TÜR AKREP VAR"

        AA'da yer alan habere göre incelemeler sonucunda akrebin, Euscorpius cinsine ait daha önce tanımlanmamış bir tür olduğu tespit ettiğini anlatan Yağmur, bu keşifle Türkiye'de bilinen akrep türü sayısının 49'a, Euscorpius cinsine ait tür sayısının ise 17'ye yükseldiğini ifade etti.

        REKLAM

        "BİLİM DÜNYASINA DUYURULDU"

        Yağmur, yeni türün açık sarı, kırmızımsı ve kahverengi renkler taşıdığını kaydederek, "Kaideli uzun kıl sayısının en yüksek olduğu tür olarak dikkati çekiyor. Keşif, ABD'de yayımlanan Euscorpius dergisinde 19 Ağustos 2024 tarihinde bilim dünyasına duyuruldu.

        EŞİNİN İSMİNİ VERDİ

        Çalışmalarıma verdiği destekten dolayı bu türe eşim Gülhanım Yağmur'un adını vererek Euscorpius gulhanimae olarak adlandırdım. Türün zehri insan sağlığı açısından bir tehlike oluşturmuyor" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ersen Aydın Yağmur
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 çocuk muhafaza altında!
        4 çocuk muhafaza altında!
        Discord'a erişim engeli
        Discord'a erişim engeli
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        Vahşet kurbanı Sıla'nın teyzesi konuştu: O bizim kız kardeşimiz değil!
        Vahşet kurbanı Sıla'nın teyzesi konuştu: O bizim kız kardeşimiz değil!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        "Biz kadınlar çok güçlüyüz"
        "Biz kadınlar çok güçlüyüz"
        'Narin' göndermesine karşılık verdi
        'Narin' göndermesine karşılık verdi
        Migren ataklarını yenen yiyecekler!
        Migren ataklarını yenen yiyecekler!
        Satoshi Nakamoto'nun kimliği belli oldu mu?
        Satoshi Nakamoto'nun kimliği belli oldu mu?
        Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında
        Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında
        Putin ve Trump telefonda görüştü mü?
        Putin ve Trump telefonda görüştü mü?
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Milton Kasırgası alarmı: "Son yüzyılın en kötüsü olabilir!"
        Milton Kasırgası alarmı: "Son yüzyılın en kötüsü olabilir!"
        Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Ücret maaş dengesi değişti
        Ücret maaş dengesi değişti
        'Yapı'sal dönüşüm
        'Yapı'sal dönüşüm
        Erken yaşta kanser vakalarında artış: ‘Halk sağlığı krizine dönüşmesi an meselesi’
        Erken yaşta kanser vakalarında artış: ‘Halk sağlığı krizine dönüşmesi an meselesi’
        Habertürk Anasayfa