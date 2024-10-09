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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İşte ifadesi... | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!

        Yalova'da, kaldıkları KYK yurduna giden kız öğrencileri, minibüste taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan 22 yaşındaki Y.Y.'nin ifadesi ortaya çıktı. Kimseye kötü söz veya davranışta, tacizde bulunmadığını, rahatsız etmediğini ileri süren Y.Y., iddiaları reddetti. İşte o ifade...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 08:21 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:00
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        Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
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        Yalova Üniversitesi'nde okuyan kız öğrencilerin kaldığı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna giden minibüslere binen Y.Y'nin (22), kız öğrencileri rahatsız ettiğine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine çalışma başlatıldı.

        VALİ AÇIKLAMADA BULUNDU

        Vali Hülya Kaya, "X" hesabından yaptığı açıklamada, "7 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek, üniversiteli kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs jandarmamız tarafından yakalanmış olup adli süreç başlatılmıştır" ifadesini kullandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç da yurt önünde toplanan öğrencilere, şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini vererek, gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

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        JANDARMA GÖZALTINA ALDI

        AA'da yer alan habere göre jandarma tarafından gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamayı reddeden Y.Y, işlemlerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

        "CİNSEL SALDIRIDAN" TUTUKLANDI

        Yalova Adliyesine sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "sarkıntılık yapma suretiyle cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklandı.

        "ALKOL-UYUŞTURUCU ALIŞKANLIĞIM YOK"

        Merkez Jandarma Karakolu'na çağrılan ve hakkında işlem başlatılan Y.Y'nin buradaki ifadesinde, internetten deniz ürünleri satışı yaparak geçimini sağladığını, alkol, uyuşturucu gibi alışkanlıklarının olmadığını, akşam yemeği için genellikle şehir merkezine minibüsle gidip evine döndüğünü anlattığı belirtildi.

        "5 YILDIR YÜZÜMÜ BOYAMAKTAYIM"

        Olay günü bindiği minibüste, tanımadığı kızların kendisine bakarak güldüğünü, bunun yüzünün boyalı olmasından kaynaklandığını düşündüğünü, onlarla aralarında herhangi bir tartışma geçmediğini anlatan Y.Y'nin, "Kimsenin huzurunu bozduğumu düşünmüyorum. Eğer öyle bir durum olsa oradaki vatandaşlar buna müdahale ederdi. Hoşuma gittiği ve kendimi böyle iyi hissettiğim için yaklaşık 5 yıldır yüzümü boyamaktayım.

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        "SATANİST DEĞİLİM MÜSLÜMANIM"

        Hayatım boyunca Yalova Üniversitesi'ne ve orada bulunan yurda hiç gitmedim. Kimseye tehdit ve hakarette bulunmadım. Ayrıca ben satanist değilim, Müslümanım" dediği öğrenildi.

        TACİZ İDDİASINI REDDETTİ

        Minibüsten indikten sonra bir süre yürüdüğünü, yemeğini yedikten sonra evine döndüğünü belirten Y.Y'nin, kimseye kötü söz veya davranışta, tacizde bulunmadığını, kimseyi rahatsız etmediğini ileri sürdüğü ifade edildi.

        Kız öğrencileri taciz etmişti! Sıcak gelişme!
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