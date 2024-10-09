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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'li Nurten Yontar meme kanserine dikkat çekmek için peruğunu çıkardı | Son dakika haberleri

        CHP'li Nurten Yontar meme kanserine dikkat çekmek için peruğunu çıkardı

        CHP milletvekili Nurten Yontar, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla Meclis Genel Kurulu'nda peruğunu çıkardı. "Biz kadınlar çok güçlüyüz" diyen Yontar, "Yaşamak güzel fakat sağlıkla, sağlıklı yaşamak ve yaş almak her şeyden daha güzel" dedi. Yontar Meclis'te ayakta alkışlandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.10.2024 - 09:39 Güncelleme: 09.10.2024 - 09:39
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        "Biz kadınlar çok güçlüyüz"
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        CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla, kürsüde peruğunu çıkararak, "Yaşamak güzel fakat sağlıklı yaşamak ve yaş almak her şeyden daha güzel" dedi.

        AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir'in sorunları ve ihtiyaçları, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Niğde'deki çiftçilerin durumu, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ise Meme Kanseri Farkındalık Ayına ilişkin gündem dışı konuşma yaptı.

        CHP'li Yontar, konuşmasının sonunda, "Yaşamak güzel fakat sağlıklı yaşamak ve yaş almak her şeyden daha güzel." diyerek peruğunu çıkardı, maske taktı.

        Yontar konuşmasında şunları söyledi:

        "Dikkatinizi çekerim, konu hakkında bilgilenmek için ayrıca MEMEDER’lere de başvurabilirsiniz. Bu hastalığın vücudunuzda yarattığı bazı değişiklikler var; ameliyat sonrası memenin küçülmesi veya tamamen alınması, vücut direncinin azalması, saç dökülmesi ama bunlardan asla korkmayın. Sizin vücudunuz her şeyden önemli, öncelikle vücudunuzu sevin. Biz kadınlar emin olun çok güçlüyüz, yaşamak güzel fakat sağlıkla, sağlıklı yaşamak ve yaş almak her şeyden daha güzel diyerek Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Asla, asla, saçınızın dökülmesinden de asla korkmayın."

        Genel Kuruldaki tüm milletvekilleri Yontar'ı ayakta alkışladı.

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