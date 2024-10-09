Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Florida'da Milton Kasırgası alarmı: "Son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir!" | Dış Haberler

        Florida'da Milton Kasırgası alarmı: "Son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir!"

        ABD'nin Florida eyaletinde kategori 5 gücüne ulaşması beklenen Milton Kasırgası'na karşı hazırlıklar sürüyor. ABD Başkanı Biden, kasırganın muhtemel yolu üzerinde bulunan Florida sakinlerine acil tahliye uyarısında bulundu ve "Milton, Flordia'yı vuracak son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 08:31 Güncelleme: 09.10.2024 - 08:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ABD'de Helene Kasırgası'nın ardından Florida eyaletinde Milton Kasırgası'nın etkili olması bekleniyor. Milton Kasırgası'nın Florida'ya ulaşmasına saatler kala ABD'liler bölgeyi boşaltmaya devam ediyor.

          Son 20 yılın en güçlü kasırgası olduğu gözlemlenen Milton Kasırgası'nın Florida'ya çarşamba akşamı ulaşması bekleniyor.

        • 2

          Florida eyaletine bağlı bazı bölgelerde polsiler tarafından zorunlu tahliye emirlerinin bildirilmesi, kum torbası temini ve emniyet dökümanlarının transfer işlemleri tamamlandı.

        • 3

          Amerikan polis departmanı bağlı ekiplerin kategori 5 gücüne ulaşması beklenen Milton Kasırgasına karşı hazırlıkları devam ediyor.

        • 4

          "SON YÜZYILIN EN KÖTÜ KASIRGASI OLABİLİR"

          ABD Başkanı Joe Biden, Florida eyaletinin Milton Kasırgası'nın muhtemel yolu üzerinde bulunan sakinlerine acil tahliye uyarısında bulunarak "Milton, Flordia'yı vuracak son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir." dedi.

        • 5

          Biden, Helene Kasırgası'nın ardından ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alması beklenen Milton Kasırgası'na ilişkin Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

        • 6

          Florida kıyılarına doğru ilerleyen ve saatteki hızı 230 kilometreyi bulan Milton Kasırgası'nın "devasa" bir kasırga olduğunu kaydeden Biden, herkesin en hızlı şekilde yerleşim bölgelerini boşaltması gerektiğini vurguladı.

        • 7

          ABD Başkanı, "Çoktan bulunduğunuz yeri tahliye etmeniz gerekirdi, bu ölüm kalım meselesi. Derhal tahliye edin. Milton, Flordia'yı vuracak son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir." değerlendirmesini yaptı.

        • 8

          Biden, ülkenin güney kıyılarını vurması beklenen Milton Kasırgası'yla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla daha önce planlanan Almanya ve Angola ziyaretlerini ileri bir tarihe ertelemişti.

        • 9

          ABD'nin Florida eyaleti yetkilileri, ana karaya yaklaşan Milton Kasırgası'nın kategori 5'e yükselmesinin ardından can ve mal kaybını minimumda tutmak için peş peşe tahliye emirlerini duyurmaya başlamıştı.

        • 10

          Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın Meksika Körfezi'nde "hızla güçlenmeye devam ettiği" bilgisini paylaşmış ve son olarak kategori 4'e inerek Florida kıyılarına doğru yoluna devam ettiğini bildirmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 çocuk muhafaza altında!
        4 çocuk muhafaza altında!
        Discord'a erişim engeli
        Discord'a erişim engeli
        Nedir bu discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        Adalet Bakanlığı düğmeye bastı
        Adalet Bakanlığı düğmeye bastı
        Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        'Yapı'sal dönüşüm
        'Yapı'sal dönüşüm
        Erken yaşta kanser vakalarında artış: ‘Halk sağlığı krizine dönüşmesi an meselesi’
        Erken yaşta kanser vakalarında artış: ‘Halk sağlığı krizine dönüşmesi an meselesi’
        Ücret maaş dengesi değişti
        Ücret maaş dengesi değişti
        Netanyahu'nun talepleri ABD ziyaretini erteledi
        Netanyahu'nun talepleri ABD ziyaretini erteledi
        "Rusya İngiltere'de kargaşa çıkarmak istiyor"
        "Rusya İngiltere'de kargaşa çıkarmak istiyor"
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Pelin Karaca'nın katil zanlısı: Aracın freni boşaldı
        Pelin Karaca'nın katil zanlısı: Aracın freni boşaldı
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        Efsaneler İzmir'de buluştu!
        Efsaneler İzmir'de buluştu!
        Rusya, Discord'u yasakladı
        Rusya, Discord'u yasakladı
        Yeni transferler ne yaptı?
        Yeni transferler ne yaptı?
        Habertürk Anasayfa