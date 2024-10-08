Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya, Discord'u yasakladı | Dış Haberler

        Rusya, Discord'u yasakladı

        Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'un yasal gereklilikleri yerine getirmediği gerekçesiyle ülkede engellendiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 20:24 Güncelleme: 08.10.2024 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya, Discord'u yasakladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rus TASS haber ajansına göre, Roskomnadzor basın servisinden yapılan açıklamada, Discord mesajlaşma uygulamasının Rus yasalarını ihlal ettiği belirtildi.

        İnternetteki suç çöplüğü!
        Haberi Görüntüle

        "YASADIŞI BİLGİLERİN YAYILMASINI SAĞLIYOR"

        Uygulamanın terörist ve aşırılıkçı amaçlarla kullanıldığı, bu amaçlarla vatandaşların kandırıldığı, uyuşturucu satışı ve yasa dışı bilgilerin yayılmasını sağladığı kaydedilen açıklamada, bu gerekçelerle uygulamaya engelleme kararı getirildiği ifade edildi.

        62 BİN DOLAR CEZA

        Açıklamada, geçen yıl mahkeme kararıyla uygulamada yasa dışı bilgileri silmediği gerekçesiyle Discord’a 6 milyon ruble (yaklaşık 62 bin dolar) ceza kesildiği hatırlatıldı.

        Roskomnadzor, daha önce Discord yönetimine 947 yasa dışı materyalin kaldırılması için talep göndermişti.

        Discord, 2015’te bilgisayar oyuncularının daha iyi iletişim kurmasını sağlamak amacıyla kurulmuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM'de İsrail tehdidi kapalı oturumu: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan oturum öncesi açıklama
        TBMM'de İsrail tehdidi kapalı oturumu: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan oturum öncesi açıklama
        24 yaralı! Servis minibüsüyle otobüs çarpıştı
        24 yaralı! Servis minibüsüyle otobüs çarpıştı
        'Biden, Netanyahu'ya küfretti'
        'Biden, Netanyahu'ya küfretti'
        "Benim" dedi tel örgüyle çevirdi: 60 senelik yolu kapattı
        "Benim" dedi tel örgüyle çevirdi: 60 senelik yolu kapattı
        8 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        8 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        'Ukrayna savaştaki en zor kışını yaşıyor'
        'Ukrayna savaştaki en zor kışını yaşıyor'
        Efsaneler İzmir'de buluştu!
        Efsaneler İzmir'de buluştu!
        Camide dehşete düşüren olay: 81 yaşındaki gönüllü temizlikçiye öldüresiye dayak
        Camide dehşete düşüren olay: 81 yaşındaki gönüllü temizlikçiye öldüresiye dayak
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        Yeni transferler ne yaptı?
        Yeni transferler ne yaptı?
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda
        Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        Habertürk Anasayfa