Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli İzmir'de buluştu!

Türk futboluna futbolcu, teknik adam ve yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden ve hem A Milli Takım'la hem de kulüp takımlarıyla tarihi başarılar elde eden Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli, İzmir Spor Zirvesi'nde bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen İzmir Spor Zirvesi'nde Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli'nin katılımıyla ‘Efsanelerle Futbol' oturumu gerçekleştirildi.

Efsane üçlü, konferansta Türk futbolunun sorunlarını masaya yatırırken, önemli açıklamalarda bulundular.

"BAŞARI İSTİYORSAN 60'TAN AŞAĞI MAÇ OYNAMAYACAKSIN"

Yeni düzende her şeyin ölçüldüğünü vurgulayan Fatih Terim, “Sürdürülebilir bir başarı nasıl elde edilebilir? Bu başarı acaba kurumsallaşamayan bir kulüp yapısında nasıl elde edilir? Bu çok zor. Teknik, idari ve ekonomik olarak ayırdığımız futbolda bunların sürdürülebilir olması lazım. ‘Ne var ya ben de yaparım' zihniyetiyle başkanlık yapan büyük kesim var. Kurumsal yapının en önemli karşılığı istikrardır. Bunların hiçbirini kendi ülkemizde yaşamıyoruz. İstisnayı tenzih ediyorum. Profesyonelliğin en doğru şekilde tanımlandığı, yöneticinin idareci olmadığı, ekonominin her sene artış gösterdiği bir ortam, kaybettiğinde de sürdürülebilir ve yaşamını devam ettiren. Önce bunları halletmeliyiz. Olaya kurumsallaşamayanlardan bakmak lazım. Türkiye'deki yapılan başarılar kolay olmamıştır. Bazı kulüplerimiz tamamen profesyonellere teslim edilmiş, bazı kulüplerimiz öyle değil. Hatta çoğu öyle değil. Başarılı olmak istiyorsan 60'tan aşağı maç oynamayacaksın. 30 kişilik kadrodan her oyuncuya maaş ödüyorsanız, o zaman haftanın belirli günlerinde bilimsel olarak her takım hazırlanıyor. Avrupa'da çok oynamaktan yanayım. 2000 yılında şampiyon olduğumuz yıl 60-70 arası maç oynamışız. Şimdi o rakamları Avrupa'da birçok takım oynuyor. Türkiye için 22 oyuncu yeter. Oyuncuyu, hocayı sebebe bahaneye alıştırmayalım. Ben daha fazla oynanmasından yanayım.

Tarihin en yetenekli milli takımıyla oynadım. Hiç başarılı olamadık. Çok da üzüldük. Ben bu sıkışık trafiğe rağmen böyle olmasından yanayım. 3 güne bir maç oynanır, oynanması da gerekir. Oynanmıyorsa ocak ayından sonraya kalamadınız demektir. Demek ki Avrupa'da da yoksunuz demektir” dedi.

🎙️ Fatih Terim: "Trafik sıkışmış, gün yokmuş... O zaman hep kendi ülkemizde oynarsak hiçbir sıkıntı yok. Başarılı olmak istiyorsan, 60'tan aşağı maç oynamayacaksın. 'Ya maç yok mu diyordunuz', şimdi de şikayet ediyorsunuz." pic.twitter.com/TGKU3sDLQl — HT Spor (@HTSpor) October 8, 2024

VAR konusuna da değinen Terim, “Bugün dünya VAR'a gitmeden maçları bitiriyor. Hakemlere güvenirsek birçok şeyi çözeceğiz. VAR'ın da kendi vazifesini bilmeyi öneriyorum” dedi.

"MOURINHO DÜNYANIN EN BAŞARILI ANTRENÖRLERİNDEN BŞR TANESİ"

Mourinho sorusunu da cevaplayan Terim, “Dünyanın en başarılı antrenörlerinden bir tanesi. Kazandığı kupalar ortada. Bu konuda söylenecek çok bir şey yok” ifadelerini kullandı.