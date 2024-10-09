Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında

"BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLDÜRME MADDESİNDEN YARGILANMALI"

Mağdur ailelerin avukatı İrfan Ceylan, sanığın sosyal medya fenomeni olduğunu, beğeni uğruna sürekli çektiği hız ve drift videolarını paylaştığını belirterek, "Sanık, araçlar arasında makas atarak seyrediyor. Öndeki aracın sağından geçerek yayalara çarpıyor. Çok hızlı olduğu kaza tutanağındaki fren izlerinden de belli oluyor. Bu olay sıradan bir kaza değildir. Bu yüzden 'Taksirle öldürme' maddesi yerine 'Bilinçli taksirle öldürme' maddesinden yargılanmasını talep ediyoruz. Olay yerinde keşif de yapılabilir. Bizler bu aşamada sanığın tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz" diye konuştu.

İddia makamı ise delillerin ortada olduğunu ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, son sözleri aldıktan sonra kaza yerinden keşif yapılmasına, mağdur ailelerin duruşmaya katılma taleplerinin kabulüne ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 17 Aralık'a erteledi.