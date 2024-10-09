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        Haberler Objektife Takılanlar Serenay Sarıkaya, Gülben Ergen'in göndermesine karşılık verdi

        Serenay Sarıkaya, Gülben Ergen'in göndermesine karşılık verdi

        Serenay Sarıkaya, Gülben Ergen'in kendisine yönelttiği 'Narin' göndermesine karşılık verdi; "Herkes üzerine düşeni kendi adına mutlaka yapıyordur"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 09:42 Güncelleme: 09.10.2024 - 09:51
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        'Narin' göndermesine karşılık verdi
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        Refik Anadol’un Akbank Genel Müdürlüğü için özel olarak tasarladığı sanat eseri, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin buluştuğu özel bir resepsiyonla sergilendi.

        Davete katılan Serenay Sarıkaya, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde bir dergiye evini açmıştı. Sosyal medyada evine gelen yorumlar hakkında; "Koltukların fiyatları ile ilgili çok tutarsız şeyler yazılıyor. O rakamlar doğru değil. Herkes ne kadara alıyorsa o rakamlara aldım ben de. İlk defa böyle bir şey yaptım, ilk defa da bir ev yaptım kendime. Biraz da tedirgin olmadım değil. Çünkü böyle şeyleri çok sevmiyorum. Galiba buna değer bir ev olduğu için mimarımız rica etti. Ben de kıramadım. Evimin en güzel özelliklerinden birisi de arkadaşlarımla bir kareoke köşemin olması" diyerek güldü.

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        "BENZETMELER BENİ MUTLU ETTİ"

        Serenay Sarıkaya, yeni saç modeliyle Gülşen Bubikoğlu'na benzetilmesi hakkında; şu yorumu yaptı; "Saçlarımı uzun zamandır uzun kullanıyordum. Devam eden ve yeni sezonu çekilecek olan projemde daha rahat edebilmem için kestirdim aslında saçımı. O projem bitene kadar da böyle kalacak. Ne mutlu böyle benzetmelere. Çocukluğumda da böyle şeyler denemiştim, çok da uzak sayılmam bu modele aslında."

        "HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYORDUR"

        Gülben Ergen, öldürülen çocukların gündem olduğu bir dönemde evinin fotoğraflarının yayımlanmasına izin verdiği için Serenay Sarıkaya'ya; "Serenay'ın evi çok güzel, kendisi de çok güzel. Serenay’ın duruşuna, başarısına ve şıklığına hayranım. Ancak bu ülkede öldürülen çocuklar konusunda daha fazla duyarlılık görmek isterdim. Narin, büyüyebilseydi belki de onun hayranlarından biri olacaktı" şeklinde göndermede bulunmuştu.

        Serenay Sarıkaya, gazetecilerin Gülben Ergen'in göndermesine; "Bu konuyla ilgili hiç bir şey söylemek istemiyorum. Herkes bence çok acı çekiyor olanlardan dolayı. Herkes de acısını türlü yollar ile dile getirmeye çalışıyor. Bana yönelik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bence artık söylenecek bir şey yok, ardı arkası kesilmiyor çünkü. Yapılması gereken şeyler var bence. Herkes üzerine düşeni kendi adına mutlaka yapıyordur ve yapacaktır. Ben de kendi adıma ne yapmam gerekiyorsa onunla ilgili araştırıyorum bu konunun bir parçası olmak için" şeklinde karşılık verdi.

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