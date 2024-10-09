Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e zam yolda!
Galatasaray'da milli futbolcular, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'a zam yolda.
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Milli maç arasına lider giren Galatasaray'da yönetim yerli oyuncularıyla sözleşme yenileme görüşmelerine devam ediyor.
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Sarı-kırmızılı kulübün idarecileri, ilk 11'in değişilmezi olan Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi isimlerle nikah tazelemek istiyor.
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Bu doğrultuda görüşmelerini sürdüren Galatasaraylı yetkililer, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın yıllık ücretlerinde iyileştirmeye gidecek.
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Yılda 16 milyon lira kazanan Yunus Akgün'ün yanı sıra yılda 20 milyon lira civarında kazanan Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmeleri yenilenecek.
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Sarı-kırmızılı idareciler, her iki yıldızla da performanslarını yansıtan mukaveleler yapma niyetinde.
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Hem Yunus Akgün'ün hem de Barış Alper Yılmaz'ın kazanacağı yıllık ücretler, takım içindeki değerleri ve maaş dengesiyle orantılı olacak.
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Bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Yunus Akgün oynadığı son altı maçta dört gol attı.
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Milli Takım'a geri dönen Yunus, Galatasaray kariyerinde toplamda attığı gol sayısını bu sezon şimdiden yakaladı.
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Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta başrollerden birini oynayan Barış Alper Yılmaz ise sezona fırtına gibi girmiş; Konyaspor ile Gaziantep FK arasında dört maç üst üste gol sevinci yaşamıştı.
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