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        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e zam yolda! - Galatasaray Haberleri

        Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e zam yolda!

        Galatasaray'da milli futbolcular, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'a zam yolda.

        Giriş: 09.10.2024 - 09:29 Güncelleme: 09.10.2024 - 09:29
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        • 1

          Milli maç arasına lider giren Galatasaray'da yönetim yerli oyuncularıyla sözleşme yenileme görüşmelerine devam ediyor.

        • 2

          Sarı-kırmızılı kulübün idarecileri, ilk 11'in değişilmezi olan Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi isimlerle nikah tazelemek istiyor.

        • 3

          Bu doğrultuda görüşmelerini sürdüren Galatasaraylı yetkililer, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın yıllık ücretlerinde iyileştirmeye gidecek.

        • 4

          Yılda 16 milyon lira kazanan Yunus Akgün'ün yanı sıra yılda 20 milyon lira civarında kazanan Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmeleri yenilenecek.

        • 5

          Sarı-kırmızılı idareciler, her iki yıldızla da performanslarını yansıtan mukaveleler yapma niyetinde.

        • 6

          Hem Yunus Akgün'ün hem de Barış Alper Yılmaz'ın kazanacağı yıllık ücretler, takım içindeki değerleri ve maaş dengesiyle orantılı olacak.

        • 7

          Bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Yunus Akgün oynadığı son altı maçta dört gol attı.

        • 8

          Milli Takım'a geri dönen Yunus, Galatasaray kariyerinde toplamda attığı gol sayısını bu sezon şimdiden yakaladı.

        • 9

          Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta başrollerden birini oynayan Barış Alper Yılmaz ise sezona fırtına gibi girmiş; Konyaspor ile Gaziantep FK arasında dört maç üst üste gol sevinci yaşamıştı.

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