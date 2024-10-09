Putin ve Trump telefon görüşmesi mi yaptı? Kremlin'den açıklama
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkan adayı Donald Trump'ın son dört yılda yedi kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiği iddia edildi. Kremlin, iddiayı yalanladı.
ABD'de Başkanlık Seçimleri yaklaşırken Cumhuriyetçi Başkan adayı Trump ve Rus lider Putin'le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Moskova merkezli RBC gazetesinin haberine göre Donald Trump, ABD Başkanlığı'ndan ayrıldığı 2020'den bugüne Rusya Devlet Başkanı Putin'le yedi kez telefonda görüştü.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise Putin ve Trump'ın telefonda konuşup konuşmadığı sorusuna, "Hayır, bu doğru değil" yanıtını verdi.