Vahşet kurbanı Sıla'nın teyzesi konuştu: O bizim kız kardeşimiz değil!

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Tekirdağ'da şiddet gören ve cinsel istismara uğrayan, tedavi gördüğü hastanede 1 ay sonra yaşamını yitiren Sıla Yeniçeri'nin toprağa verilmesinin ardından teyzesi Aslı Tatar, gazetecilere yaptığı açıklama yaptı.

DHA'nın haberine göre teyze Tatar, "Acımız çok büyük, Allah kimseye yaşatmasın. Yaşamayan kimse bilmez bu acıyı. Rabb'im düşmanımın başına vermesin. Yanımızda olan herkese teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Bakiye bizim kız kardeşimiz değil, öyle bir kız kardeşimiz yok bizim. Öyle bir kanı bozuk kız kardeşimiz yok daha doğrusu. Bırakın bu ailede, bu sülalede yok böyle birisi" ifadelerini kullandı.

REKLAM "EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI SAĞLAYACAĞIZ" Ailenin avukatı Ahmet Berksoy da "Öncelikle tüm kamuoyunun ve ailenin başı sağ olsun. Ülke gündemini ciddi manada derinden yaralayan ve sarsan bir hadiseydi. Biz son sürece kadar, hayatına bir nebze de olsa döneceği ümidiyle bu süreci takip ettik. Ve fakat dün öğle saatlerinde bizlere acılı haber geldi. Bu saatten sonra dosya kapsamında zannediyorum yakın tarihte bilgi, belge ve dokümanlara bir erişim engeli vardı, kısıtlılık kararı vardı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında, bilgi ve belgelere erişim sağlayamıyorduk. Sıla bebek ile ilgili toplamda 5 kişi hakkında tutuklama tedbiri uygulanmıştı. 2 tanesi suça sürüklenen çocuktu. Bunlar da tutuklama sebeplerinin, kuvvetli suç şüphesinin varlığını, bu dosya muhteviyatında gözlemleyebiliyoruz. Süreç içerisinde biz elde ettiğimiz bilgiler kapsamında, iki tane çocuğun açık ve net biçimde açıkçası çocuğun karşı cinsel istismarını tespit edebiliyoruz. Bu noktada artık diğer üç şüpheli yetişkin fail açısından da eylemlerini münferiden hangi Türk Ceza Kanunu'ndaki eylemlerinin karşılıklarını gözlemleyeceğiz. Suçun vasıf ve mahiyetini ilgili başsavcılığı tayin edecektir. Biz de bu noktada zaten sürecin takipçisiyiz. En ağır cezayı almalarını zaten sağlayacağız" dedi. Sıla bebekten kahreden haber! Haberi Görüntüle REKLAM

"AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET GEREKTİRİYOR" Sıla'nın vücudunun aksiyon göstermediğini söyleyen Berksoy, "Tüm tıbbi tedavilere, yoğun bir şekilde yoğun bakım ünitesindeyken devam edilmesine rağmen. Bu süreçte makineler yardımıyla, ilaçla desteklenmek suretiyle bazı vücuttaki organları çalıştırılıyordu ancak dün öğle saatlerinde artık yaşamını yitirdi. Cinsel istismar sonucunda çocuğun bitkisel hayata girmesi ve ardından ölümün vuku bulması sonucunda kanun koyucunun iradesi açık ve net biçimde ortada. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiriyor. Çocuklar özelinde her ne kadar yaş küçüklüğü indirimi gündemde olsa bile biz üst sınırdan cezalandırılması için hukuki yönden elimizden geleni sağlayacağız" diye konuştu.

NE OLMUŞTU? Kan donduran olayda Sıla bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı. Soruşturma kapsamında anne Bakiye Yeniçeri (25), Bakiye Yeniçeri'nin birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57), komşuları Kani A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla Yeniçeri bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Sıla bebeğin tutuklanan annesi Bakiye Yeniçeri