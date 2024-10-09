Bakanlık listeyi güncelledi... Kebap diye vatandaşa kalp yedirmişler

REKLAM advertisement1

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor.

Son yapılan güncellemeyle listede sağlığı tehlikeye atacak pekmezler ve tağşiş-taklit yapılan sucuk, bal, zeytinyağları bulunurken adanaya sakatatlardan kalp, köfte ve kangal sucuğa 'kanatlı et' koymuşlar.

ÇİĞ ADANADA KALP KULLANMIŞLAR

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden kamuoyu ile paylaşılan listede gıdada hile yapan firmalar arasında adı geçen CAVLAKLAR RESTORAN GIDA HAYVANCILIK NAK. VE TİC. LTD. ŞTİ. (TURKUAZ RESTAURANT) Çiğ Adananın içine bir sakatat türü olan kalp tespit edildi.

İşte taklit-tağşiş yapılmış ürünlerin listesi: