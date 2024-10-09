İspanya'dan Youssef En-Nesyri için flaş iddia!
Uzun uğraşlar sonucu Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri için flaş bir iddia öne sürüldü. İspanyol basını, Sevilla'nın devre arasında golcü oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçmeyi planladığını aktardı.
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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucunda Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri için flaş bir iddia gündeme geldi.
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SEVILLA YENİDEN İSTİYOR
İspanyol basınında yer alan haberde; Sevilla'nın, Faslı golcüyü yeniden transfer etmeyi planladığı iddia edildi.
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DEVRE ARASINDA HAREKETE GEÇECEKLER
Victor Orta yönetimindeki Endülüs ekibinin, ocak ayında golcü oyuncunun transferi için girişimde bulunabileceği öne sürüldü.
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SEVILLA GOL YOLLARINDA SIKINTI YAŞADI
En-Nesyri'yi Fenerbahçe'ye gönderen Sevilla, 27 yaşındaki futbolcunun yokluğunda hücum hattında büyük sıkıntı çekti.
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Sevilla, ligde 9 maçta yalnızca 10 gol bulabildi. Ligde kötü bir dönemden geçen İspanyol ekibi, 9 haftada topladığı 12 puanla milli maç arasına 12. sırada gitti.
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FENERBAHÇE SICAK BAKMIYOR
Haberde, Fenerbahçe'nin ise büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı En-Nesyri'yi kolay kolay bırakmaya niyeti olmadığı belirtildi.
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FENERBAHÇE KARNESİ
En-Nesyri, Fenerbahçe'ye transferinin ardından sarı-lacivertli takımda çıktığı 11 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşadı.
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