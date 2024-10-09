Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'a hakarete dava!
İstanbul Ümraniye'de, uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz hakkında hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Uğur Bostan hakkında, zincirleme şekilde "suçu ve suçluyu övme" ve "kişinin hatırasına hakaret" suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan Şeyda Yılmaz'ın, 23 Eylül'de görevini ifa ederken silahlı saldırı sonucu şehit olduğu hatırlatıldı.
ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre şehit polis memuruyla ilgili hakaret içeren paylaşımlar yapıldığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, suça konu yorumları yapan kişinin sanık Uğur Bostan olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
İddianamede, sanık Uğur Bostan'ın alınan ifadesinde, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın fotoğrafını paylaştığını, ancak söz konusu yazıyı Yılmaz'a yönelik yazmadığını öne sürerek suçlamaları kabul etmediği aktarıldı.
2 SUÇTAN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ
İddianamede, sanığın sosyal medya hesabı Instagram üzerinden ve kendisine ait cep telefonunda yüklü olan WhatsApp uygulamasından telefon rehberindeki herkesin görebileceği şekilde, Yılmaz'ın fotoğrafıyla birlikte hakaret içeren ifadelerin yer aldığı yazıları, birden fazla kez aleni olarak paylaştığı kaydedildi.
Sanığın söz konusu paylaşımlarıyla, Şeyda Yılmaz'ın şehit olduğu saldırı olayını gerçekleştiren "şahsı ve işlemiş olduğu suçu övdüğünün" anlaşıldığı aktarılan iddianamede, sanık Uğur'un şehit polis memurunun hatırasına, onur, şeref ve saygınlığına saldıracak şekilde hakaret ettiği ifade edildi.
7 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
İddianamede, tutuklu sanık Bostan'ın "zincirleme şekilde kişinin hatırasına hakaret" suçundan 4 aydan 3 yıl 6 aya, "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme" suçundan da 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.