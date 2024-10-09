Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'a hakarete dava!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan Şeyda Yılmaz'ın, 23 Eylül'de görevini ifa ederken silahlı saldırı sonucu şehit olduğu hatırlatıldı.

AA'da yer alan habere göre şehit polis memuruyla ilgili hakaret içeren paylaşımlar yapıldığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, suça konu yorumları yapan kişinin sanık Uğur Bostan olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

2 SUÇTAN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

İddianamede, sanığın sosyal medya hesabı Instagram üzerinden ve kendisine ait cep telefonunda yüklü olan WhatsApp uygulamasından telefon rehberindeki herkesin görebileceği şekilde, Yılmaz'ın fotoğrafıyla birlikte hakaret içeren ifadelerin yer aldığı yazıları, birden fazla kez aleni olarak paylaştığı kaydedildi.

Sanığın söz konusu paylaşımlarıyla, Şeyda Yılmaz'ın şehit olduğu saldırı olayını gerçekleştiren "şahsı ve işlemiş olduğu suçu övdüğünün" anlaşıldığı aktarılan iddianamede, sanık Uğur'un şehit polis memurunun hatırasına, onur, şeref ve saygınlığına saldıracak şekilde hakaret ettiği ifade edildi.