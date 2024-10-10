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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? - 10 Ekim Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Kastamonu, Trabzon, Rize, Giresun ve Aydın çevreleri yağmurlu diğerler bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 07:38 Güncelleme: 10.10.2024 - 07:38
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri, Trakya, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri, Aydın'ın kıyıları, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimleri, Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 27°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 26°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 29°

        Antalya

        Güneşli 28°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 25°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 27°

        Adana

        Kısmen Güneşli 32°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 33°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 31°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 23°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 31°C

        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 28°C

        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR °C, 28°C

        Az bulutlu

        DENİZLİ °C, 32°C

        Az bulutlu

        İZMİR °C, 29°C

        Parçalı bulutlu

        MUĞLA °C, 27°C

        Parçalı bulutlu

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        ADANA °C, 32°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        MERSİN °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ANKARA °C, 26°C

        Az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 28°C

        Az bulutlu

        KONYA °C, 29°C

        Az bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BOLU °C, 26°C

        Parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 29°C

        Parçalı bulutlu

        SİNOP °C, 27°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 24°C

        Parçalı bulutlu

        AMASYA °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        SAMSUN °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 29°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 23°C

        Az bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

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