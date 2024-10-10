Hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Kastamonu, Trabzon, Rize, Giresun ve Aydın çevreleri yağmurlu diğerler bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri, Trakya, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri, Aydın'ın kıyıları, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimleri, Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 26°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı bulutlu
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu
VAN °C, 23°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık