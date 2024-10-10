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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri, Trakya, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri, Aydın'ın kıyıları, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimleri, Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

REKLAM İstanbul Kısmen Güneşli 27° Ankara Kısmen Güneşli 26° İzmir Kısmen Güneşli 29° Antalya Güneşli 28° Trabzon Kısmen Güneşli 25° Bursa Kısmen Güneşli 27° Adana Kısmen Güneşli 32° Diyarbakır Kısmen Güneşli 33° Gaziantep Parçalı bulutlu 31° Ağrı Parçalı bulutlu 23° Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 31°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 28°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR °C, 28°C Az bulutlu DENİZLİ °C, 32°C Az bulutlu İZMİR °C, 29°C Parçalı bulutlu MUĞLA °C, 27°C Parçalı bulutlu REKLAM ADANA °C, 32°C Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 28°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 30°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu MERSİN °C, 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 26°C Az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 28°C Az bulutlu KONYA °C, 29°C Az bulutlu NEVŞEHİR °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu BOLU °C, 26°C Parçalı bulutlu DÜZCE °C, 29°C Parçalı bulutlu SİNOP °C, 27°C Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 24°C Parçalı bulutlu AMASYA °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu ARTVİN °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

REKLAM SAMSUN °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 29°C Az bulutlu VAN °C, 23°C Az bulutlu DİYARBAKIR °C, 33°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 31°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 31°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık