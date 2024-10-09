Dursun Özbek ve Süheyl Batum arasında sert tartışma!

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Divan Kurulu Üyesi Süheyl Batum, sarı-kırmızılı kulübün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında sert bir tartışma yaşadı.

Dursun Özbek, Süheyl Batum'un, "Bir ekibin bütün Türkiye'deki kulüplere para verdiğini, sponsorum dediğini, sponsor mucizesini yarattığını söyleseniz soruşturma açılır. "TFF'nin, radyoların sponsoru. Başkanımız görmüyor herhalde bunu, 'TFF başkanı sizi seviyoruz ama bu ne, Ferhat kim?' demiyor. Hangi kardeşlik ortamı. Akşam Acun diye bir adam çıktı televizyona, anlatıyor bir şeyler. Dursun Başkandan bir demeç duydum. Bu nasıl bir şey. Galatasaray'ı temsil ederek çok zarif bir insan olabilir ama oraya gittiğinde 'Sayın başkan neden bahsediyorsunuz, getir hakemleri, getir şunları'. Dört tane Galatasaray aleyhine penaltı veriliyor, dördü de penaltı değil ama herkes memnun! TFF başkanına bu sorulmuyor... Galatasaray'ın başkan ve yönetim kurulunun; böyle bir tarihiyle bu kadar pasif olmaya hakkı yoktur. Hepimizin sinirini korumak zorundadır. Artık yeter!" sözleri sonrası kürsüye gelerek flaş bir cevap verdi.

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İŞTE O DİYALOG Dursun Özbek: "Sevgili Süheyl'in konuşmasını dinledim. Yahu Allah aşkına, bizim TFF'ye gidip benim ne dediğimi, ne demediğimi bilmeden niye itham ediyorsun. Yanımda mıydın sen benim! Yanımda mıydın sen benim!" Süheyl Batum: "Sayın Başkan bunlar masanın altında olmaz. Açık olur." Dursun Özbek: "Hayır olmaz." Süheyl Batum: "Hepimiz biliriz ve inanırız." Dursun Özbek: "Lütfen dinle! Heyecanlanma. Dinle." Süheyl Batum: "Çok heyecanlandım. Bir şey yapmamanız daha da heyecanlandırdı." Dursun Özbek: "Ne olup bittiğini bilmeden koskoca profesörün ulu orta konuşması doğru değil. Yadırgadım. Başkan önemsemiyor, haydi ya, haydi ya! Her şeyi önemsiyoruz, bu böyle bilinsin!"

ÖZBEK: GALATASARAY'A BÜYÜK ZARARI VAR Açıklamalarına devam eden Dursun Özbek, "Süheyl Hoca hala, Adnan Başkan'ın Florya için ne dediğini anlamamış. İhale komisyonu başkanımız, bu işin duayeni. 'Bizim çıkacağımız ihale, hasılat paylaşımı sözleşmesi' diyor. 3 liraya satarsak 3 lirayı, 5 liraya satarsak 5'i, 10'a satarsak 10'u paylaşırız.' dedi. Piyasa şartlarında asgari, asgari ne demek biliyoruz değil mi? Koskoca profesör... İhale sonuçlanana kadar Sevgili Süheyl, senin dediğin metrekaresi 13 bin dolar hikaye. İhale yapılana kadar kimsenin bu konuda fikir yürütmesine gerek yok. İhale açık ihale olacak. TV'lerden yayınlanacak. Ayrı bir ihale komisyonumuz var. Bankalar değerlendirecek. Sonuç ortaya çıkacak. Demagoji yaratma adına 300-500 dedi, bunlara gerek yok. Bütün bu söylemlerin çalışanlara, bu işe emek verenlere, Galatasaray'a büyük zararı var. Ne olur geçmişten ders alsın. İzahı mümkün olmayan söylemler sonrası başımıza neler geldi, buradaki arkadaşların çoğu biliyor." ifadelerini kullandı.

BATUM: BEN HAYATIMDA YALAN SÖYLEMEDİM Tekrar söz hakkı alarak kürsüye gelen Süheyl Batum ise "Sadece şunu söyleyeceğim; Sevgili Başkanımız, bir de profesör olacaksın, profesör olacaksın diyor. Allahtan olmuşum. Adnan Bey'in iki hafta önceki gazetelerde çıkan demeci. Bakın 'Metrekaresi için 15 bin dolarlardan bahsediyorlar' diyor. Biz 15 bin demedik, herhalde yakın arkadaşları diyor. 'Böyle rakamlar yok, daha gerçekçi olmak gerek, burası için metrekaresi 6 bin liradan 600 milyon dolar ciro bekliyoruz. Biz yüzde 50'nin altında vermeyiz' diyor Adnan Bey. Zaten veremezsiniz. Sayın Başkan herhalde profesör olmadığı için bunu anlayamadı, asgari zannetti. Ben hayatımda yalan söylemedim, olmayan bir şeyi söylemedim. Bunun bu şekilde değerlendirilmesini uygun görmediğimi zatı alinize söylemek istiyorum. Saygım sonsuz size. Ben de size bir de başkan olacaksın demedim. Sizden de benzeri saygıyı bekliyorum. Saygılar." diye konuştu.