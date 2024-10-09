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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti - Haberler | Son dakika haberleri

        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!

        Samsun'da, 27 yaşındaki avukat Ş.G., seyahat ettiği yolcu otobüsünün muavini O.K.'nin kendisine mesaj ve video yoluyla cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 15:32 Güncelleme: 09.10.2024 - 15:32
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        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
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        Samsun Barosu avukatlarından Ş.G. (27), gezmeye gittiği Giresun'dan dönmek için 15 Eylül'de saat 16.00'ya otobüs bileti aldı. İddiaya göre, seyahat sırasında otobüsün muavini O.K., üzerinde 'Sakızın varsa bana da verebilir misin? Bir de yerde sigara paketi gördün mü?' yazılı kağıdı Ş.G.'ye verdi.

        GECE YARISI MESAJ GELDİ

        DHA'da yer alan habere göre Ş.G. muavine sakızının olmadığını, sigara paketini de görmediğini söyledi. Samsun'un Terme ilçesinde arkadaşı tarafından otomobil ile alınan Ş.G.'ye gece yarısı sıralarında kullanıcı adı 'O.K.' olan numaradan mesaj geldi.

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        MUAVİN TANIŞMAK İSTEDİ

        Ş.G.'nin kim olduğunu sorması üzerine ‘Seni Giresun'dan Samsun'a getiren araç personeliyim' cevabını aldı. Muavin tanışmak istediğini söyleyip avukata iltifatlar edince Ş.G., numarayı engelledi.

        CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO GÖNDERDİ İDDİASI

        Bir gün sonra farklı bir numaradan Ş.G.'ye yine mesaj geldi. Kim olduğunu sorduğunda 'Dün otobüste yanında oturan biri' cevabını veren kişi, avukat Ş.G.'ye cinsel içerikli mesajlar atıp, videolar gönderdi. Numarayı engelleyen Ş.G., savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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        #Samsun
        #Son dakika haberler
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