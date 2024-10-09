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        Biden ile Netanyahu görüştü

        ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüştü, görüşme yaklaşık bir saat sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 18:38 Güncelleme: 09.10.2024 - 20:18
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        Biden ile Netanyahu görüştü
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        İran'a saldırıya hazırlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

        İsrail Başbakanlık Ofisi, X hesabından yapılan paylaşımda, Netanyahu'nun ekibiyle Biden ile telefonda görüştüğü bilgisiyle bir fotoğraf paylaştı.

        Öte yandan, İsrail basını, görüşmenin tamamlandığını ve 50 dakika sürdüğünü bildirdi.

        Görüşmenin içeriğine ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

        İsrail'in Walla haber sitesi, gün içinde Netanyahu ile Biden'ın telefon görüşmesinde İsrail'in İran'ın füze saldırısına vereceği yanıtı ele alacağı ifade edilmişti.

        Netanyahu ile Biden'ın görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarını da konuşacağı kaydedilmişti.

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        Bugün gerçekleşen görüşmenin, aralarında soğuk rüzgarlar estiği söylenen Netanyahu ile Biden'ın yaklaşık 2 ay sonra ilk telefon görüşmesi olduğu ifade edildil.

        Walla'ya konuşan ve adı açıklanmayan yetkililer, İsrail'in misillemesinin "önemli" olmasını beklediklerini ve İran'daki askeri hedeflere hava saldırılarının yanı sıra bir dizi suikastı da içerebileceğini ileri sürmüştü.

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 günlük ziyaret kapsamında dün ABD'ye gitmeyi planlıyordu.

        Ancak, Netanyahu'nun kendisi Biden ile telefonda konuşmadan Gallant'ın Washington ziyareti için yola çıkmasını istemediği bildirilmişti.

        Bu haberin ardından Gallant'ın ABD ziyaretinin Netanyahu'nun talepleri nedeniyle bilinmeyen bir tarihe ertelendiği belirtilmişti.

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