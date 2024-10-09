Baldız ve kurye cinayetinde kan donduran detaylar: Sosyal medya hesabına girip yaşıyor gibi mesajlar atmış

BALDIZINI DA KISKANDIĞI İÇİN ÖLDÜRÜP AYNI YERE GÖMMÜŞ

Kurye Ali Diken'i "Kız arkadaşlarla buluşacağız" diyerek çocukluğunun geçtiği Aksu'daki boş araziye götürdüğünü belirten Zeynel Boyacı ifadesinde, "Diken'i burada darp ettikten sonra yanımda bulunan iple boğarak öldürdüm. Ardından da araziye gömdüm. Daha önce de baldızımı darp ederek evde öldürüp aynı yere gömmüştüm. Baldızımı da kıskandığım için evimde öldürdüm. Baldızımı öldürdüğüm için pişmanım. Baldızımı otomobille o araziye taşımıştım. Gömme işlemlerini tek başıma yaptım" dedi.

Şüphelinin Ali Diken'i öldürdükten bir gün sonra da Diken'e ait telefonları satarak maaşını bankamatikten çektiği tespit edildi. Poliste 16 suçtan kaydı bulunduğu tespit edilen şüphelinin, ardından Gürcistan ya da Suriye'ye kaçmaya çalıştığı öğrenildi.