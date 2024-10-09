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Antalya'da olay, Kumluca'da yaşandı. Denizde yüzmek için arkadaşlarıyla gittiği Karaöz mevkiinde mendirekten suya atladığı sırada kuma çakılan ve sağlık ekibince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Gürdal (26) kurtarılamadı.

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

AA ve İHA'da yer alan habere göre Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Gürdal'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Isparta'nın Sütçüler ilçesine götürüldü.

3 METREDEN DENİZE ATLAMIŞTI

Sanayide esnaf olan Yunus Gürdal, 7 Eylül'de yaklaşık 3 metre yükseklikteki limanın mendireğinden denize atlayınca boynu kırılmış ve sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

BOYUNDA 3 KIRIK, CİĞERDE KUM TESPİT EDİLMİŞTİ Boynunda 3 ayrı kırık olduğu ve ciğerlerine kum kaçtığı tespit edilen Güral, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.