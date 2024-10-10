Kivi

Küçük kiviler kışın en iyi zamanlarındadır ve bu, en lezzetli ve uygun fiyatlı oldukları zamandır. Tüylü, bozulmamış kabuklu kivileri seçin. Boyutlarına göre ağır ve biraz yumuşak olmalılar. Bunları buzdolabında saklayın, böylece altı haftaya kadar taze kalabilirler.