Hadise: Çok acil bir şeyler değişmeli

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in katledilmesine tepkiler sürüyor.

Ünlü şarkıcı Hadise, yaşanan bu kan donduran olaylara tepki gösteren isimlerden biri oldu.

Hadise, önceki akşam verdiği bir konserde son yaşananlara dikkat çekerek; "Biz ne yaşıyoruz? Biz kadınlar rahatlıkla arabamıza yürüyemeyecek miyiz? Arabaya yürümek bile bizi korkutuyorsa, demek ki bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli. Biz bunun için yalvarmak zorunda mıyız?" diyerek isyan etti.