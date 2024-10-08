Yarım saatte 3 kaza: 2 ölü, 2 yaralı! Alkollü TIR şoförü biçti!
Konya'da, alkollü sürücü 23 yaşındaki Muhammet Çat, kullandığı TIR ile yarım saatte 3 kazaya karıştı. Önce TIR ile motosiklete çarpıp 2 kişinin ölümüne, 20 dakika sonra da hafif ticari araca çarparak 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü, bir süre sonra karıştığı hasarlı kaza sonrası gözaltına alındı
Karaman'dan, Konya’nın Ereğli ilçesindeki şeker fabrikasına pancar taşıyan Muhammet Çat yönetimindeki TIR, dün akşam saat 18.30 sıralarında Karaman-Konya kara yolu Melicek Mahallesi kavşağında Yüksel Altınöz’ün kullandığı motosiklete çarptı.
MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜYüksel Altınöz hayatını kaybetti.
DHA'da yer alan habere göre kazada motosiklet sürücüsü Yüksel Altınöz ve arkasındaki Hasan Can yaşamını yitirdi. Ölen 2 kişinin cansız bedenleri otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
20 DAKİKA SONRA İKİNCİ KAZA
Kazanın ardından yoluna devam eden Çat, yaklaşık 20 dakika sonra Fidanlık kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Süleyman Tezcan'ın (21) kullandığı hafif ticari araca çarptı.
2 KİŞİ YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI
Bu kazada da sürücü Tezcan ve yanındaki Mustafa Can Tezcan yaralandı. Yaralı 2 kişi çağırılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
3.27 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Muhammet Çat, yaklaşık 10 dakika sonra da 2 kilometre ilerideki bir kavşakta hasarlı kazaya karıştı. TIR’ın çarptığı araçta hasar oluştu. Yakalanıp gözaltına alınan Çat'ın, 3.27 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.