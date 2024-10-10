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        Haberler Dünya İsrailli yetkili CNN'e konuştu: "İsrail güvenlik kabinesi İran'a yanıtı görüşecek" | Dış Haberler

        İsrailli yetkili CNN'e konuştu: "İsrail güvenlik kabinesi İran'a yanıtı görüşecek"

        CNN International'a konuşan İsrailli yetkili, İsrail güvenlik kabinesinin İran'ın saldırılarına olası yanıtı vermek ve oylamak için bugün bir araya geleceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 12:40 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:40
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        "İsrail güvenlik kabinesi İran'a yanıtı görüşecek"
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        İran'ın geçen hafta İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ardından İsrail'in İran'a nasıl yanıt vereceği belirsizliğini koruyor. CNN International'a konuşan İsrailli bir yetkili, İsrail güvenlik kabinesinin İran'a yönelik saldırıyı görüşmek ve oylamak üzere bugün toplanacağını söyledi.

        Gallant: İran saldırısı ölümcül olacak
        Gallant: İran saldırısı ölümcül olacak

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün yaptığı açıklamada İsrail'in İran'a "ölümcül, hassas ve şaşırtıcı" bir yanıt vereceğini söylemişti.

        Gallant, İsrail saldırdığında İran'ın 'başına ne geldiğini veya nasıl geldiğini anlamayacağını' öne sürerek, saldırının ‘ölümcül, hassas ve özellikle şaşırtıcı’ olacağını ifade etti.

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        Gallant, askeri komuta kademesinin İran'a saldırı konusuna odaklanmış olduğunu belirterek, İran'ın düzenlediği saldırının 'agresif' olduğunu fakat hatalı oldukları için ‘başarısız’ olduğunu savundu.

        İsrailli bir yetkili CNN'e yaptığı açıklamada, İsrail güvenlik kabinesinin İsrail'in İran'a vereceği olası yanıtı görüşmek için toplanacağını ve oylama yapılacağını söyledi.

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        #israil
        #iran
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