Polis katili için iddianame hazırlandı

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Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti hakkında yapılan soruşturma tamamlandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Yunus Emre Geçti hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

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İNDİRİM YAPILMAMASI İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede suç makinesi Yunus Emre Geçti hakkında polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmesi yönünden "Kadına karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi.

İddianamede Geçti'nin geçmişi, sosyal ilişkileri, suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle cezasında indirim yapılmaması da istendi. POLİSİ VE ANNESİNİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN DE HAPSİ İSTENDİ Ayrıca iddianamede polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe'nin ağır yaralamasının öldürmeye teşebbüs olduğu değerlendirildi. Yapılan değerlendirmede "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar, yine annesi Pınar Geçti'yi yönünden de aynı şekilde değerlendirilip "üstsoy birine karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.