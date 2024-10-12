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Bursa'da, kalp krizi geçiren 80 yaşındaki N.G. isimli kadın hastanın Gemlik Devlet Hastanesi'nden Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği ambulans, önceki gün emniyet şeridinde ilerlediği sırada arkadan gelen otomobilin sürücüsü selektör yapıp korna çalarak yol istedi.

"AMBULANSTA HASTA YOK" DEDİLER DHA'da yer alan habere göre Paramedik ambulans sürücüsü Muhammed Ali Karasulu (26), otomobile yol verdi. İddiaya göre otomobilde bulunan tekstil firması sahibi S.Y. (53) ile oğlu Melih Y. (22) ambulansın içinde hasta olmadığını söyleyerek tepki gösterdi.

SAĞLIK GÖREVLİSİNİ DÖVDÜLER Karasulu, baba ile oğluna kalp krizi geçiren bir hastayı taşıdığını söyledi. Çıkan tartışmada S.Y ile oğlu Melih Y., sürücüyü dövüp olay yerinden uzaklaştı. Yaralı halde hastayı, hastaneye yetiştiren Karasulu'nun dil kıkırdağının kırıldığı, dudağının darbeye bağlı olarak yarıldığı ve çene kemiğinde travma olduğu tespit edilerek, 7 gün iş göremez raporu verildi. REKLAM

BABA SERBEST OĞLU TUTUKLANDI Şikayet sonrası iş insanı S.Y ile oğlu Melih Y., gözaltına alındı. Emniyetin ardından adliyeye sevk edilen baba S.Y., adli kontrolle serbest kalırken, oğlu Melih Y., tutuklandı.

YERLİKAYA: GEREĞİ YAPILIR İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da hasta taşıyan ambulansın önünün kesilmesi olayına ilişkin "Ambulansın önünü kesmek, ambulansa bilerek yol vermemek, ambulansın içine hasta var mı diye bakmaya çalışmak zorbalığı asla ve asla kabul edilemez. Gereği yapılır" açıklamasında bulundu. GEREĞİ YAPILDI-33

Sosyal medyada yer alan ve Bursa’da kalp krizi geçiren hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan 112 çalışanlarının darp edilmesiyle ilgili olarak;



Ambulans kamerasının görüntüleri Emniyet birimlerimizce incelenmiş, ambulansın önünü kesen şüpheli şahısların S.Y.… pic.twitter.com/ZA5jnJWBwv — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 12, 2024 Yerlikaya, sosyal medya hesabından olayın görüntülerini de paylaşarak, ambulansın önünü kesen şüphelilerden M.Y.'nin tutuklandığını, S.Y. için de adli kontrol kararı verildiğini anımsattı.