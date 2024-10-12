İstanbul Kağıthane de olay, d&uuml;n saat 01.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi nde meydana geldi. Edinilen bilgiye g&ouml;re, gece saatlerinde alkoll&uuml; olduğu &ouml;ne s&uuml;r&uuml;len bir kadın, sokak ortasında bağırmaya başladı. resim#1183082# DHA da yer alan habere g&ouml;re bir s&uuml;re ara&ccedil;lara vuran kadın, yanındaki kız arkadaşı tarafından sakinleştirilmeye &ccedil;alışıldı. SOKAK ORTASINDA KADINA ŞİDDET Bağırmaya devam eden kadına, koşarak gelen bir erkek saldırdı. Kadının kafasına vuran ş&uuml;pheliyi arkadaşı sarılarak uzaklaştırmaya &ccedil;alıştı. SALDIRI ANI KAMERADA Taraflar arasındaki kavga bir s&uuml;re devam etti. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayet&ccedil;i olmadığı &ouml;ğrenildi.