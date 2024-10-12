Tekirdağ'da cip istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Tekirdağ'da cip, Kumbağ Mahallesi'nde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada 1 doktor ve 1 öğretim üyesi öldü, 2 kişi de yaralandı
L.K. idaresindeki cip, Kumbağ Mahallesi'nde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Nilda Turgut ve Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Dr. Emel Ersöz hayatını kaybetti.FOTO: DHA
Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.FOTO: DHA
Yaralanan sürücü L.K. ile araçta bulunan A.A.G, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.