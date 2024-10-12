Corendon Hava Yolları'nın tekeri patlayan uçağındaki yolcu ve mürettebat tahliye edildi - En Son Haberler

Corendon Hava Yolları'nın tekeri patlayan uçağındaki yolcu ve mürettebat tahliye edildi - En Son Haberler

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Hava Yolları'na ait Münih-Antalya seferini yapan uçağın, inişi sırasında arka sağ iki tekerleğinin patladığını, 174 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan Corendon Hava Yollarına ait Münih-Antalya seferini yapan uçağa ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Corendon Hava Yollarına ait TC TJV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın, saat 14.10 dolaylarında inişi sırasında arka sağ iki tekerleği patlamıştır. 174 yolcu ve 6 mürettebat hiçbir sorun yaşanmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Ardından uçak seferler aksatılmadan güvenli bölgeye park edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.