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        Haberler Gündem Corendon Hava Yolları'nın tekeri patlayan uçağındaki yolcu ve mürettebat tahliye edildi - En Son Haberler

        Corendon Hava Yolları'nın tekeri patlayan uçağındaki yolcu ve mürettebat tahliye edildi

        Corendon Hava Yolları'na ait Münih-Antalya seferini yapan uçağın, inişi sırasında arka sağ iki tekerleği patladı. 174 yolcu ve 6 mürettebat hiçbir sorun yaşanmadan güvenli bir şekilde tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 21:23 Güncelleme: 12.10.2024 - 22:43
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Hava Yolları'na ait Münih-Antalya seferini yapan uçağın, inişi sırasında arka sağ iki tekerleğinin patladığını, 174 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan Corendon Hava Yollarına ait Münih-Antalya seferini yapan uçağa ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "Corendon Hava Yollarına ait TC TJV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın, saat 14.10 dolaylarında inişi sırasında arka sağ iki tekerleği patlamıştır. 174 yolcu ve 6 mürettebat hiçbir sorun yaşanmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Ardından uçak seferler aksatılmadan güvenli bölgeye park edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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        #Corendon
        #Antalya Havalimanı
        #haberler
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