Savunma fonuna aile başına 3 bin 724 lira ödeyeceğiz

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Bir yandan enflasyonla mücadele eden Hazine ve Maliye Bakanlığı diğer yandan yeterli vergiyi toplayamayınca adına vergi değil 'fon' diyerek yeni vergi artışları yapmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili Meclis'e verilen önerge ile yapılması planlanan düzenlemeye göre limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek. Noterlerde ise taşınmaz satışlarının noterler tarafından yapılması halinde belirlenen tutarda, ilk defa tescili yapılacak olan araçların tescil işlemlerinde 3 bin lira, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1500 lira, noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 lira katılma payı alınacak.

REKLAM ADINA VERGİ DENİLEN DÜZENLEMELER DE VAR Düzenleme ile adına vergi artışı denilen düzenlemeler de mevcut. Başta drone ve kol saatlerinden yüzde 20 ÖTV alınacak. 100 cc altı motosikletler de MTV kapsamına girecek. Taslakta dikkati çeken bir başka madde de pay ödenmeden işlem yapılması durumunda işlemi yapan memurlar ve noterlerin payı ödemekle yükümlü olanlar ile birlikte müteselsilen sorumlu olması. SADECE DAMGA VERGİSİNDEN 50 MİLYAR LİRA Peki bu düzenlemeyi rakamlarla nasıl ifade ederiz? Nereden ne alınacak? Düzenlemenin önemli noktası damga vergisi. Maliye bu yıl 143 milyar lira damga vergisi almayı planlıyor. Bu vergi hemen her resmi işlemden alınıyor ama en fazla alınan alanlar var. İşte fon için alınacak pay bu en fazla damga vergisi alınan işlemlerden seçilmiş. Neler bunlar? 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre, vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri ve aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar fon payı alınacak. Yıllık alınan 143 milyar lira göz önüne alındığında en az 50 milyar liralık bir kaynak fona aktarılacak.

REKLAM SADECE SAVUNMA FONUNA YILLIK 63 MİLYAR ÖDENECEK NEREDEN NE ALINACAK? Damga vergisi 50 milyar TL Kredi kartlarından 3 milyar 750 milyon TL Araç satışlarından 6,5 milyar lira Gayrimenkul satışından 2,6 milyar lira 5 MİLYON KART SAHİBİ 750 LİRA ÖDEYECEK İkince önemli konu 28 milyon kişinin cebinde bulunan kredi kartları. Düzenlemede yıllık 750 lira alınacağı söylenen limiti 100 bin Türk lirası ve üzerinde olan kredi kartı sahibi sayısı yaklaşık 5 milyon kişi. Bu durum sadece kart limiti olduğu için vatandaşların 23 milyar 750 milyon lira fon payı ödeyeceğini gösteriyor. Diğer önemli husus, tapuda araç ve gayrimenkul satışından alınacak paylar. Türkiye'de yıllık 3,1 milyon sıfır ve ikinci el araç ve yaklaşık 1,4 milyon gayrimenkul satılıyor. Bunlar için istenen ek paydan yola çıkarak araç satışından 6,5 ve gayrimenkul satışından 2,6 milyar lira toplanacağı sonucuna ulaşabiliriz. Böylece eğer düzenleme yasalaşırsa savunma sanayi fonuna toplam yıllık yaklaşık 63 milyar lira toplanacağı ortaya çıkıyor. Türkiye'de çekirdek aileden meydana gelen hane halkı sayısı 16 milyon 779 bin 240 civarında. Yani savunma fonuna hane başına 3 bin 724 lira pay ödeyeceğiz.