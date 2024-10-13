Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Sağlık raporunu paylaşan Harris'in ekibi, Trump'ı güncel sağlık durumunu açıklamaya çağırdı | Dış Haberler

        Sağlık raporunu paylaşan Harris'in ekibi, Trump'ı güncel sağlık durumunu açıklamaya çağırdı

        ABD'de 5 Kasım'da başkanlık seçimi için karşı karşıya gelecek Kamala Harris ve Donald Trump'ın yarışı başa baş gidiyor. Kamala Harris'in seçim ekibi sağlık raporunu paylaştı ve 59 yaşındaki Harris'in sağlık durumunun "mükemmel" olduğunu bildirdi. Harris'in ekibi 78 yaşındaki Trump'ı güncel sağlık durumunu açıklamaya çağırdı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 12:51 Güncelleme: 13.10.2024 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Harris'in ekibinden Trump'a sağlık raporu çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Partinin 5 Kasım'daki seçimlerde başkan adayı Kamala Harris'in sağlık raporunu açıklamasının ardından seçim kampanyası ekibi, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'a "sağlık durumunu bildirmesi" çağrısı yaptı.

        CBS News'taki habere göre, Harris'in doktoru Joshua Simmons, başkan yardımcısının sağlık durumu, ailesinin sağlık geçmişi gibi detayların yer aldığı sağlık raporunu açıkladı.

        Simmons, yazılı açıklamasında, Harris'in sağlık durumunun "mükemmel" olduğunu ve "başkanlık için gerekli fiziksel ve zihinsel dirence sahip olduğunu" belirtti.

        Harris'in bazı alerjileri nedeniyle 3 yıldır alerjen immünoterapisi gördüğünü belirten Simmons, Harris'in aile geçmişinde kolon kanseri görüldüğünü, bu nedenle Harris'in düzenli olarak gerekli tetkikleri yaptırdığını aktardı.

        Raporun açıklanmasının ardından Harris'in seçim kampanyası ekibi, Cumhuriyetçi aday Trump'a "güncel sağlık durumunu açıklama çağrısı" yaptı.

        Daha sonra Trump'ın seçim kampanyası yetkilileri, eski başkanın "başkomutan olmak için mükemmel ve kusursuz sağlıkta" olduğunu ifade etti ancak sağlık durumuna ilişkin detay vermedi.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kamala Harris
        #Donald Trump
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dün İstanbul bugün Konya
        Dün İstanbul bugün Konya
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        Kedi besleme tartışmasında emekli öğretmen dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı
        Kedi besleme tartışmasında emekli öğretmen dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı
        İsrail'de yüzlerce kişi yine sokaklarda
        İsrail'de yüzlerce kişi yine sokaklarda
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı
        Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı
        İşte fon düzenlemesinin faturası
        İşte fon düzenlemesinin faturası
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        "Teslim ol ya da açlıktan öl"
        "Teslim ol ya da açlıktan öl"
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        "Yazıklar olsun"
        "Yazıklar olsun"
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu
        Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu
        Evde ve bahçede 3 kişi ölü bulundu
        Evde ve bahçede 3 kişi ölü bulundu
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        Habertürk Anasayfa