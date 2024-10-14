İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 22 ölü, 80 yaralı

İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: Çok sayıda ölü var
Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir okula düzenlenen İsrail saldırısında, 15'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 22 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin kaldığı Mufti Okulu'nda yeni bir katliam yaptığı" belirtildi.
AA'nın haberine göre; İsrail'in Mufti Okulu'na düzenlediği saldırı sonucu 15'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 22 sivilin yaşamını yitirdiği ve 80 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, "İşgalci, evlerinden zorla sürdüğü binlerce kadın ve çocuğun Mufti Okulu'nda bulunduğunu bilerek saldırıyı yaptı. Bu okul, işgalcinin savaş bölgesi olarak belirlediği yerlerde olmadığı halde bombalandı." denildi.
İsrail ordusunun bir yılı aşkın süredir devam eden saldırılarıyla yerinden ettiği yüz binlerce Filistinlinin sığınma merkezlerinde kaldığı hatırlatılan açıklamada, Mufti Okulu'na yönelik saldırıyla bugüne kadar İsrail'in sığınma merkezlerine düzenlediği saldırı sayısının 191'e çıktığı ifade edildi.
Sığınma merkezi olarak kullanılan okula düzenlenen saldırının şiddetle kınandığı açıklamada, uluslararası topluma da yerinden edilmiş sivillere yönelik devam eden İsrail saldırılarını durdurma çağrısında bulunuldu.
Gazze'deki El Avde Hastanesinden bir tıbbi kaynak, AA muhabirine, İsrail'in okulu hedef alan saldırısı sonucu 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, çocuk ve kadınların da aralarında olduğu çok sayıda yaralının hastaneye getirildiğini belirtmişti.
İSRAİL, FİLİSTİNLİLERİN ÇADIRLARINI BOMBALADI
İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesinin bahçesinde yerinden edilmiş sivillerin çadırlarını hedef alması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki çadırları bombaladığı belirtildi.
Hastane yerleşkesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara düzenlenen saldırı sonucu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı aktarılan haberde, İsrail saldırısının çadırlarda yangına yol açtığı ve alevlerin yayılmaya devam ettiği kaydedildi.
WAFA'ya konuşan Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, İsrail'in çadırlara yönelik saldırısı sonucu çok sayıda sivilin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi. Yetkililer, hastanenin yaralılarla dolduğunu belirtti.
GAZZE'DEKİ HÜKÜMET: HASTANE YERLEŞKESİNDEKİ ÇADIRLAR 7. KEZ BOMBALANDI
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre ise İsrail ordusu, Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara 7. kez saldırı düzenledi.
Hastanedeki çadırlarda yangına yol açan saldırılar sonucu şu ana kadar 3 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları 10 Ocak, 13 Mart, 22 Temmuz, 4 Ağustos ve 27 Eylül 2024'te de bombalamıştı.
Öte yandan, sosyal medyada, hastane yerleşkesindeki yangında bazı kişilerin alevler içinde kaldığı, çığlıkların duyulduğu görüntüler paylaşıldı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 227 Filistinli öldü, 98 bin 464 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.