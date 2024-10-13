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Haaretz'in haberine göre, Hayfa'nın güneyindeki Kayserya kenti yakınlarındaki Binyamina bölgesine patlayıcı yüklü kamikaze tipi İHA isabet etti.

İsrail ordusunun, Lübnan'dan ateşlendiğini öne sürdüğü İHA saldırısında, savunma sistemlerinin aracı tespit etmediği, saldırı alarmlarının çalmadığı kaydedildi.

Sosyal medyada, bölgeye çok sayıda ambulans ve helikopterin sevk edildiği görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde çok sayıda İsrail askeri bulunmasına rağmen ordu, saldırının düzenlendiği yerin askeri nokta olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ve halkını savunmak, Beyrut'taki Basta ve Nuveyri mahallelerine düzenlenen saldırılara karşılık için Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesindeki İsrail ordusuna bağlı "Glolani Tugayı'nın eğitim üssüne İHA filosuyla" saldırı düzenlendiği kaydedildi. Hizbullah'ın "ülkesini, halkını" korumak için göreve hazır olduğu, "düşmanı caydırmak görevinden geri durmayacağı" bildirildi. İsrail ordusundan İHA saldırısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.