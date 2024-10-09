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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de ilk yolcu Levent Mercan! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de ilk yolcu Levent Mercan!

        Fenerbahçe'nin yeni sezon transferlerinden Levent Mercan'ın ayrılığı gündemde. Sarı-lacivertliler, Levent Mercan'ı devre arasında kiralamayı düşünüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 11:35 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:35
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        Fenerbahçe'de ilk yolcu Levent Mercan!
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        Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho takımda düşünmediği isimleri netleştirmeye başlarken ayrılacak ilk isim belli oldu.

        Sarı-Lacivertlilere sezon başında transfer edilen fakat Portekizli hocanın tercihleri arasında yer bulamayan birçok futbolcunun devre arasında ayrılması gündemde.

        Bunlardan öne çıkan isim ise Fatih Karagümrük’ten 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Levent Mercan oldu.

        Mourinho’nun planlarına dahil olamayan ve Avrupa Ligi lisesine de dahil edilmeyen Mercan, Süper Lig’de ise 5 maçta kadroya giremezken sadece 2 maçın kadrosunda yer aldı.

        Levent Mercan kadroya girdiği iki maçın birinde ise yalnızca 9 dakika süre alabildi.

        Sarı-Lacivertli yönetim, 23 yaşındaki ismi devre arasında kiralamayı düşünüyor.

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