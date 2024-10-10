Vahşetin ardından Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem
İstanbul'da 19 yaşındaki Semih Çelik'in İkbal Uzuner isimli genç kızı vahşice öldürdükten sonra atlayarak intihar ettiği Edirnekapı surlarında güvenlik önlemi alındı. Edirnekapı surlarına çıkan merdivenler, güvenlik önlemleri kapsamında demir bariyerlerle kapatıldı. Cinayet sonrası surlara giden bazı sosyal medya kullanıcıları, burada etkileşim için videolar çekmeye başlamıştı.
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İstanbul'da Semih Çelik'in 2 genç kızı öldürdükten sonra intihar ettiği Edirnekapı surlarına çıkan merdivenler, güvenlik önlemleri kapsamında demir bariyerlerle kapatıldı.
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Polis ekiplerinin, 4 Ekim'de meydana gelen olayın ardından Edirnekapı surlarına çıkan merdivenlerin önü ile çevresinde bekleyişleri sürüyor.
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Güvenlik önlemleri kapsamında surlara çıkan merdivenlerin demir bariyerlerle kapatıldığı görüldü.
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Bu arada surların önünden geçen vatandaşlardan bazıları olay yerine karanfil bırakırken bazıları fotoğraf ve video çekiyor.
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Eyüpsultan ve Fatih'te, 4 Ekim'de 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti.
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Öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil.
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