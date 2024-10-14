NASA, Europa'da 'yaşam' arayacak

YAŞAM İÇİN GEREKEN TEMEL BİLEŞENLER ARAŞTIRILACAK

Europa Clipper'in, 5,2 milyar dolara mal olacak proje kapsamında, Jüpiter'in uydusunda var olduğu öngörülen yeraltı okyanusunda yapacağı keşiflerle, yaşamı desteklemek için gereken temel bileşenlerin, doğru kimyasal elementlerin ve yaşam için bir enerji kaynağının olup olmadığı anlaşılacak.