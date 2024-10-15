Bir başarı hikayesi: Vincenzo Montella!

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Puanını 10'a çıkaran ay-yıldızlılar, ilk 2 sırayı garantiledi.

Milliler'in önce EURO 2024, ardından da Uluslar Ligi'nde elde ettiği başarılarda en büyük paylardan biri de şüphesiz teknik direktör Vincenzo Montella'ya ait...

MONTELLA... İLKLERİN HOCASI!

2023 yılının eylül ayında Stefan Kuntz'un yerine teknik direktörlük görevine getirilen İtalyan teknik adam, ay-yıldızlı takımımızla birçok ilke imza attı.

12 MAÇTA 8 GALİBİYET A Milliler, Montella yönetiminde çıktığı 12 resmi maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti ve yüzde 67 kazanma oranı yakalayarak büyük bir başarıya imza attı. 50 yaşındaki teknik adam ayrıca, A Milli Takım tarihinde en az beş resmi maçta görev yapan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim oldu. REKLAM

HIRVATİSTAN'I ÜÇ GÜNDE ŞAH-MAT ETTİ! Montella, A Milli Takım'la ilk maçına 12 Ekim 2023'te Hırvatistan karşısında çıktı. Ay-yıldızlılar, Hırvatistan'ı 1-0 yenerek EURO 2024 yolunda dev bir adım atarken, teknik direktör Vincenzo Montella'nın taktik anlayışı da alkış topladı. Takımla sadece üç gün antrenman yapma şansı bulan İtalyan teknik adam, kısa sürede analizlerini yapıp Hırvatistan'ı çözdü. Oyuncularını planına inandıran ve geçiş oyununda Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper'i çok iyi kullanan Montella, motivasyon konusunda da başarılı bir hoca olduğunu o günlerde kanıtladı...

İÇ SAHADA TARİHİ BAŞARI İlklerin hocası Vincenzo Montella, A Milli Takım tarihinde görev yaptığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör oldu. A Milliler, söz konusu karşılaşmalarda Karadağ'ı 1-0, İzlanda'yı 3-1, Letonya'yı ise 4-0'lık skorla mağlup etti. EURO 2024'TE DESTAN YAZDI! EURO 2024 elemelerinde Hırvatistan maçı öncesi Kuntz'un yerine Milli Takım'ın başına geçen Montella, Avrupa Şampiyonası'na katılım süreci ve turnuva sırasında da birçok ilki başardı. Montella yönetimindeki Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası elemelerinde gruptan lider çıktı. Milli Takım'ı Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör olan 'Sinyor', 6. kez mücadele ettiğimiz turnuvada ay-yıldızlıları gruptan çıkaran ilk yabancı teknik direktör olarak da tarihe geçti. Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde ilk kez 3 galibiyete ulaşırken, bu başarıyı da yine Montella ile yakaladı... REKLAM

43 YILLIK KABUSU ZAFERE DÖNÜŞTÜRDÜ! A Milli Takımımız, son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Tarihinde 15. kez karşılaştığı İzlanda’ya karşı 4. kez sahadan galibiyetle ayrılan Milliler, deplasmandaki şanssızlığını da Montella yönetiminde kırdı. Düne kadar İzlanda’da oynanan 7 maçı ev sahibi kazanırken, ay yıldızlılar sadece 1 beraberlik almıştı. 1981’de başlayan bu rekabette Milli Takımımız tam 43 yıl sonra bu seriyi sonlandırdı ve bu ilkin de arkasında yine o isim vardı: Montella! LETONYA'YI İÇ SAHADA İLK KEZ YENDİK! A Milli Futbol Takımı, Montella yönetiminde ayrıca, Letonya'yı da iç sahada ilk kez mağlup etme başarısı gösterdi. Daha önce Letonya ile evinde 4 maça çıkan Milliler, bu maçların hepsinde sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

HIRVATİSTAN'IN YENİ STADINDA İLK GALİBİYET MİLLİ TAKIM'DAN! Montella'lı Milliler, İzlanda ve Letonya galibiyetlerinden önce Hırvatistan deplasmanında da tarihi bir sonuca imza atmıştı. Ay-yıldızlılar, Hırvatistan'ın yeni stadı Opus Arena'nın açılış maçında güçlü rakibini 1-0 yenerek hem Hırvat deplasmanında ilk kez kazandı, hem de yeni stata Hırvatistan'a ilk kabusu yaşatmış oldu. ADANA DEMİRSPOR'A DA İLKİ YAŞATTI... Teknik direktörlüğe, futbolculuğu döneminde efsanesi olduğu Roma'da başlayan Montella; Fiorentina, Milan, Sevilla gibi takımlarda görev yaptıktan sonra 2021-2023 yıllar arasında çalıştırdığı Adana Demirspor'a Avrupa kapılarını açtı. Adana Demirspor, Montella yönetiminde tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında eleme turu oynamaya hak kazandı. REKLAM Özellikle Fiorentina ile topa sahip olmaya dayalı çekici bir futbol oynatan Montella, 'İtalya'da Avrupa tarzında top oynatan tek teknik direktör' olarak gösteriliyordu. Sampdoria'nın menajeri Gigi Delneri, "Futbolumuza yenilik getiren tek kişi o." diyordu.

DEPREM FELAKETİNDE GÖNÜLLERİ FETHETTİ Montella oynattığı futbol kadar saha dışında yaptıklarıyla da Türkiye'de büyük iz bıraktı. Ülkemizde 6 Şubat 2023'te gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Türkiye için adeta seferber olan Montella gönüllerde taht kurdu. Hatay'da depremzede çocuklarla futbol oynayıp moral veren Montella, "Vincenzo Montella Acil Durum" adıyla insani yardım derneği kurup, deprem felaketi için "SOS Turchia" yardım kampanyası başlattı.

'FORVET' SORUSUNA ARTIK GÜLÜYOR... Montella, birçok ay-yıldızlıları sahaya 'forvetsiz' çıkardığı gerekçesiyle eleştirilirken, bu eleştirilere elde ettiği başarılı sonuçlarla yanıt verdi. Montella, son oynanan İzlanda maçından sonra kendisine yöneltilen, "Dört farklı oyuncuyla dört gol attık. Böylece forvet tartışmaları tamamen rafa kalktı diyebilir miyiz?" sorusuna esprili ve keyifli bir şekilde, "Üzülüyorum çünkü keyif almaya başlamıştım bu sorulardan." sözleriyle yanıt verdi. TEŞEKKÜRLER SİNYOR! Kulüplerimizin Avrupa'da elde edemediği başarıları A Milli Takım'la ülkemize yaşatan Vincenzo Montella, daha şimdiden adını altın harflerle Türk futbol tarihine yazdırdı. Ülke futboluna yeniden kazandırdığın heyecan ve kalite için Grazie Montella (Teşekkürler Montella)!