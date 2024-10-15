Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        22
        Samsunspor
        SAMS
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Rams Başakşehir
        İBFK
        14
        Göztepe
        GÖZ
        12
        ikas Eyüpspor
        EYP
        12
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        5
        Bellona Kayserispor
        KYS
        4
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Bir başarı hikayesi: Vincenzo Montella! - Futbol Haberleri

        Bir başarı hikayesi: Vincenzo Montella!

        A Milli Takım'ı başarıdan başarıya taşıyan teknik direktör Vincenzo Montella, adını Türk futbol tarihine yazdırdı. Henüz 1 yıldır ay-yıldızlıları çalıştıran İtalyan teknik adam, kısa sürede birçok ilki başardı. Kendisine yöneltilen 'forvetsiz diziliş' eleştirilerine elde ettiği başarılarla yanıt veren 50 yaşındaki teknik adam, kırılması güç rekorları bir bir tarihe gömdü; kulüplerimizin Avrupa'daki silik görüntüsüne karşın Milli Takım'daki performansıyla Türk futboluna yeniden heyecan ve umut getirdi.

        Giriş: 15.10.2024 - 11:00 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Puanını 10'a çıkaran ay-yıldızlılar, ilk 2 sırayı garantiledi.

        Milliler'in önce EURO 2024, ardından da Uluslar Ligi'nde elde ettiği başarılarda en büyük paylardan biri de şüphesiz teknik direktör Vincenzo Montella'ya ait...

        MONTELLA... İLKLERİN HOCASI!

        2023 yılının eylül ayında Stefan Kuntz'un yerine teknik direktörlük görevine getirilen İtalyan teknik adam, ay-yıldızlı takımımızla birçok ilke imza attı.

        12 MAÇTA 8 GALİBİYET

        A Milliler, Montella yönetiminde çıktığı 12 resmi maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti ve yüzde 67 kazanma oranı yakalayarak büyük bir başarıya imza attı. 50 yaşındaki teknik adam ayrıca, A Milli Takım tarihinde en az beş resmi maçta görev yapan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim oldu.

        REKLAM

        HIRVATİSTAN'I ÜÇ GÜNDE ŞAH-MAT ETTİ!

        Montella, A Milli Takım'la ilk maçına 12 Ekim 2023'te Hırvatistan karşısında çıktı. Ay-yıldızlılar, Hırvatistan'ı 1-0 yenerek EURO 2024 yolunda dev bir adım atarken, teknik direktör Vincenzo Montella'nın taktik anlayışı da alkış topladı. Takımla sadece üç gün antrenman yapma şansı bulan İtalyan teknik adam, kısa sürede analizlerini yapıp Hırvatistan'ı çözdü. Oyuncularını planına inandıran ve geçiş oyununda Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper'i çok iyi kullanan Montella, motivasyon konusunda da başarılı bir hoca olduğunu o günlerde kanıtladı...

        İÇ SAHADA TARİHİ BAŞARI

        İlklerin hocası Vincenzo Montella, A Milli Takım tarihinde görev yaptığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör oldu. A Milliler, söz konusu karşılaşmalarda Karadağ'ı 1-0, İzlanda'yı 3-1, Letonya'yı ise 4-0'lık skorla mağlup etti.

        EURO 2024'TE DESTAN YAZDI!

        EURO 2024 elemelerinde Hırvatistan maçı öncesi Kuntz'un yerine Milli Takım'ın başına geçen Montella, Avrupa Şampiyonası'na katılım süreci ve turnuva sırasında da birçok ilki başardı.

        Montella yönetimindeki Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası elemelerinde gruptan lider çıktı. Milli Takım'ı Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör olan 'Sinyor', 6. kez mücadele ettiğimiz turnuvada ay-yıldızlıları gruptan çıkaran ilk yabancı teknik direktör olarak da tarihe geçti.

        Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde ilk kez 3 galibiyete ulaşırken, bu başarıyı da yine Montella ile yakaladı...

        REKLAM

        43 YILLIK KABUSU ZAFERE DÖNÜŞTÜRDÜ!

        A Milli Takımımız, son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Tarihinde 15. kez karşılaştığı İzlanda’ya karşı 4. kez sahadan galibiyetle ayrılan Milliler, deplasmandaki şanssızlığını da Montella yönetiminde kırdı. Düne kadar İzlanda’da oynanan 7 maçı ev sahibi kazanırken, ay yıldızlılar sadece 1 beraberlik almıştı. 1981’de başlayan bu rekabette Milli Takımımız tam 43 yıl sonra bu seriyi sonlandırdı ve bu ilkin de arkasında yine o isim vardı: Montella!

        LETONYA'YI İÇ SAHADA İLK KEZ YENDİK!

        A Milli Futbol Takımı, Montella yönetiminde ayrıca, Letonya'yı da iç sahada ilk kez mağlup etme başarısı gösterdi. Daha önce Letonya ile evinde 4 maça çıkan Milliler, bu maçların hepsinde sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

        HIRVATİSTAN'IN YENİ STADINDA İLK GALİBİYET MİLLİ TAKIM'DAN!

        Montella'lı Milliler, İzlanda ve Letonya galibiyetlerinden önce Hırvatistan deplasmanında da tarihi bir sonuca imza atmıştı. Ay-yıldızlılar, Hırvatistan'ın yeni stadı Opus Arena'nın açılış maçında güçlü rakibini 1-0 yenerek hem Hırvat deplasmanında ilk kez kazandı, hem de yeni stata Hırvatistan'a ilk kabusu yaşatmış oldu.

        ADANA DEMİRSPOR'A DA İLKİ YAŞATTI...

        Teknik direktörlüğe, futbolculuğu döneminde efsanesi olduğu Roma'da başlayan Montella; Fiorentina, Milan, Sevilla gibi takımlarda görev yaptıktan sonra 2021-2023 yıllar arasında çalıştırdığı Adana Demirspor'a Avrupa kapılarını açtı. Adana Demirspor, Montella yönetiminde tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında eleme turu oynamaya hak kazandı.

        REKLAM

        Özellikle Fiorentina ile topa sahip olmaya dayalı çekici bir futbol oynatan Montella, 'İtalya'da Avrupa tarzında top oynatan tek teknik direktör' olarak gösteriliyordu. Sampdoria'nın menajeri Gigi Delneri, "Futbolumuza yenilik getiren tek kişi o." diyordu.

        DEPREM FELAKETİNDE GÖNÜLLERİ FETHETTİ

        Montella oynattığı futbol kadar saha dışında yaptıklarıyla da Türkiye'de büyük iz bıraktı. Ülkemizde 6 Şubat 2023'te gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Türkiye için adeta seferber olan Montella gönüllerde taht kurdu.

        Hatay'da depremzede çocuklarla futbol oynayıp moral veren Montella, "Vincenzo Montella Acil Durum" adıyla insani yardım derneği kurup, deprem felaketi için "SOS Turchia" yardım kampanyası başlattı.

        'FORVET' SORUSUNA ARTIK GÜLÜYOR...

        Montella, birçok ay-yıldızlıları sahaya 'forvetsiz' çıkardığı gerekçesiyle eleştirilirken, bu eleştirilere elde ettiği başarılı sonuçlarla yanıt verdi. Montella, son oynanan İzlanda maçından sonra kendisine yöneltilen, "Dört farklı oyuncuyla dört gol attık. Böylece forvet tartışmaları tamamen rafa kalktı diyebilir miyiz?" sorusuna esprili ve keyifli bir şekilde, "Üzülüyorum çünkü keyif almaya başlamıştım bu sorulardan." sözleriyle yanıt verdi.

        TEŞEKKÜRLER SİNYOR!

        Kulüplerimizin Avrupa'da elde edemediği başarıları A Milli Takım'la ülkemize yaşatan Vincenzo Montella, daha şimdiden adını altın harflerle Türk futbol tarihine yazdırdı. Ülke futboluna yeniden kazandırdığın heyecan ve kalite için Grazie Montella (Teşekkürler Montella)!

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        ABD'den İran'a Trump uyarısı: Ağır sonuçları olur
        ABD'den İran'a Trump uyarısı: Ağır sonuçları olur
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi!
        Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Sahra Çölü'nde 50 yıldan bu yana görülen ilk sel
        Sahra Çölü'nde 50 yıldan bu yana görülen ilk sel
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        Almanya'da ilaç tedariki alarmı
        Almanya'da ilaç tedariki alarmı
        Habertürk Anasayfa