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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu: Gösteri yapıyor! - Futbol Haberleri

        Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu: Gösteri yapıyor!

        A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu'nun, İzlanda deplasmanındaki performansı Portekiz'de manşetleri süsledi. İşte Portekiz basınında Kerem Aktürkoğlu yankıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 10:46 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:46
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        • 1

          Bu sezon Benfica'ya transferi sonrası muhteşem bir performans gösteren Kerem Aktürkoğlu, İzlanda'yı da boş geçmedi. Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın İzlanda'yı 4-2 yendiği karşılaşmada ceza sahası dışından harika bir şutla ağları bulan futbolcu Portekiz'de büyük yankı uyandırdı.

        • 2

          Uluslar Ligi'nde attığı 4 gol ile Benjamin Sesko ve Victor Gyökeres ile gol krallığını paylaşan Kerem Aktürkoğlu için Portekiz basınında yer alan haberler şöyle:

        • 3

          "MUHTEŞEM GOL"

          SAPO: "Aktürkoğlu'ndan Türkiye'yi İzlanda karşısında galibiyete taşıyan muhteşem gol"

          SAPO'da yer alan haberde Kerem Aktürkoğlu'nun 90+5. dakikada attığı golden övgiyle söz edildi. Ayrıca milli futbolcunun Arda Güler'in attığı golde kaleciye yaptığı baskıya da ayrı parantez açıldı.

        • 4

          "HARİKA"

          ZERO ZERO: "Türkiye, Aktürkoğlu'nun muhteşem golüyle 4. Grup'ta liderliğini sürdürdü"

          Maçta normal sürenin bitmesine 10 dakikadan az kala 3 golün gelmesinde düello olarak bahseden Zero Zero, Kerem Aktürkoğlu'nun skoru belirleyen golüne ise "Harika" yakıştırmasını yaptı.

        • 5

          "MAÇA DAMGA VURDU"

          DESPORTO AO MINUTO: "Aktürkoğlu yeteneğiyle maça damga vurdu"

          Desporto Ao Minuto'da Kerem Aktürkoğlu'nun 1 gol ve 1 asistle maça damga vurduğu belirtildi.

        • 6

          "TÜRKİYE'YE ZAFER KAZANDIRDI"

          O JOGO: "Aktürkoğlu'nun asisti ve golü Türkiye'ye zafer kazandırdı"

          O Jogo'da ise Kerem Aktürkoğlu'nun maça etkisini, "Kaleciye baskı yapan Benficalı oyuncu, pasını kestikten sonra topu Arda Güler'e vererek 88. dakikada skoru 3-2 yaptı. 90'+5'te muhteşem bir şutla finali 4-2 yaptı." ifadeleriyle anlatıldı.

        • 7

          "GECENİN EN GÜZEL ANI"

          A BOLA: "Gecenin en güzel anı Kerem Aktürkoğlu'nun ayaklarından geldi"

          Kerem Aktürkoğlu'nun A Milli Takım'ın galibiyetinde belirleyici isim olduğunu belirten A Bola, milli futbolcunun golüne geniş yer aldı. Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle ilgili olarak, "Gecenin en güzel anı Kerem Aktürkoğlu'nun ayaklarından geldi . Benfica'nın golcüsü 90+5'te harika bir gol atarak maçın skorunu belirledi." denildi.

        • 8

          "GÖSTERİ YAPIYOR"

          RECORD: "Aktürkoğlu gösteri yapıyor"

          Record, Kerem Aktürkoğlu'nu maçın kahramanı ilan ederken, "Benfica'da gösterdiği muhteşem performansını A Milli Takım'a taşıdı. Aktürkoğlu, 1 gol ve 1 asistle 4-2'lik galibiyetin baş kahramanı oldu." ifadeleri kullanıldı.

        • 9
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