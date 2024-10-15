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        Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar | Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Anayasa'nın ilk 4 maddesine yönelik tartışmalara sert tepki gösteren Bahçeli, "İlk 4 madde her türlü tartışmanın dışındadır. Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle meselesi olanın Türkiye Cumhuriyeti ile meselesi vardır." dedi. Bahçeli, DEM Parti ile tokalaşması hakkında da "Biz elimizi süreç için değil, kardeşlik için uzatırız." ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından bile geçirmesin. Kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 10:33 Güncelleme: 15.10.2024 - 12:14
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        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

        "İsrail tehdidinde tüm eşikler aşılmış sözün hükmü hepten aşınmıştır. İsrail şiddetin bütün düğmelerine basmıştır. İsrail öyle bir aşamaya gelmiştir ki bir yanda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan etmiş ve bir terör örgütüne dönüşmüştür. İsrail terörizmin ana sponsorudur. Akan kana seyirci kalınamaz. Birleşmiş Milletler derhal kuvvet kullanmalı suçlular adalet önünde hesap vermelidir. İsrail'in savaşı tüm bölgeye yayma politikası Türkiye Cumhuriyeti aleyhine çok ciddi bir güvenlik tehdididir.

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        CHP'YE İSRAİL TEPKİSİ

        CHP'nin gelişmeler karşısındaki ciddiyetsiz ikircikli tavrı çok ciddi bir problemdir. CHP'nin durduğu yer Türk milletinin durduğu yer değildir. Huylu huyundan vazgeçmez ama biz yine de CHP'den umudu kesmeyeceğiz. Meclis'te yapılan kapalı oturumdan sonra Özgür Beyin açıklamaları büyük bir hezeyandır. CHP'nin baktığı yer milli bir bakış değildir. CHP'nin makul bir pozisyon alacağı günleri bekleyeceğiz. Herkes sorumluluk ruhuyla hareket etmelidir.

        Lübnan'da bulunan vatandaşlarımız zamanında tahliyesi milletimizi teselli eden bir gelişmedir. MHP, hem içimizde hem de dışımızda barış havasının egemen olmasını iliklerine kadar arzulamaktadır. Çatışmanın sonu yoktur. 1967 sınırları temelinde bağımsız başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır.

        Mesele biz olmanın emsalsiz sırrına erişmektir. Her şey Türkiye içindir. Önce ülkem milletim sonra partim ve ben anlayışı bizim partimizin anlayışıdır.

        Geçen hafta da dile getirdiğim üzere coğrafyamız tartışılırsa milletimiz, milletimiz tartışılırsa devletimiz, devletimiz tartışılırsa bayrağımız ortadan kalkacaktır. Devlet millettir millet de devlettir. Devlet, ülkesi ve milletiyle bir ve bütündür. ikisini birbirinden ayırmak, ayrı değerlendirmek zaman zaman da çatıştırmak büyük bir ihanettir. Devleti milletten ayırmak milleti de devletten ayırmak büyük bir şuursuzluktur.

        DEM PARTİ İLE TOKALAŞMA

        Terörü reddetmenin sonsuz kararlılığındayız. Ya siyaset ya terör ya silah ya siyaset bunun arası şurası burası yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle müzakere araması yalnızca terör örgütünün değirmenine su taşımaktır. Dem partinin aklını başına alması uzattığım eli sabote etmeden alması tek temennimiz ve herkesin hayrınadır. Türk Kürt kardeştir. Araya giren kim olursa kalleştir.

        "DEVLET TERÖRLE MASAYA OTURMAZ"

        Devletin terörle masaya oturmasını kimse beklemesin aklından bile geçirmesin. Hodri meydan. Kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler. Terörist başı terörün bittiğini örgütü tasfiye ettiğini ilan etsin.

        Devlet terör örgütüyle pazarlığa tutuşmaz. Sonuna kadar kıran kırana mücadele eder. PKK'nın önünde üç seçenek vardır: Terör devletlerine derhal son vermek, silahlarıyla dağdan inip teslim olmak, Türk adaletinin verdiği hükme bağlı olarak cezalarını çekmek olacak.

        "UZATTIĞIM EL İYİ NİYETLİ BİR ELDİR"

        Günlerdir uzattığım elden farklı sonuçlar çıkaranların elimi devlet millet ve vatan için uzattığımı gönülden istediğimi bilmeleri faydalarına olacaktır. Uzattığım el, iyi niyetli bir eldir. Biz elimizi süreç için değil, kardeşlik için uzatırız.

        Gün birleşme günüdür, gün dayanışma günüdür. MHP olarak bizim herkese kapımız açıktır. Bu ülke benim bu bayrak benimdir diyene kapımız açıktır.

        ANAYASA'NIN İLK 4 MADDESİ TARTIŞMALARI

        İlk 4 madde her türlü tartışmanın dışındadır. Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle meselesi olanın Türkiye Cumhuriyeti ile meselesi vardır. Devletin milleti Türk milletidir. Buna izin veremeyiz mevki ne olursa olsun hiç kimseye eyvallah edemeyiz."

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        #devlet bahçeli
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        #gündem
        #Meclis
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