Gedson Fernandes'in gözü Portekiz Milli Takımı'nda!
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes kasımdaki arada milli takıma yeniden çağrılmayı hedefliyor.
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Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran Gedson Fernandes, Portekiz Milli Takımı'nın da yeniden radarına girdi.
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Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, geçtiğimiz günlerde "Gedson Fernandes için milli takım kapısının aralandığını söyleyebilirim" açıklamasını yaparken 25 yaşındaki yıldız da gözünü kasım ayındaki milli araya çevirdi.
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Etkili performansını sürdürmeyi hedefleyen Gedson, 6 yıllık aranın ardından milli takıma yeniden çağrılmayı istiyor.
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2 kez A milli formayı giyen Gedson Fernandes, son olarak 14 Ekim 2018'de İskoçya ile oynanan hazırlık maçında 22 dakika görev almıştı.
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Bu sezon Beşiktaş'ın oynadığı 12 resmi maçta da 11 başlayan Gedson, 6 gol atarak kariyerinin en skorer sezonuna şimdiden ulaştı.
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Gedson gollerinin yanı sıra 1 kez de gol pası verdi.
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Gedson Fernandes'in Beşiktaş'la 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
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Gedson, 2022 yılında Benfica'dan Beşiktaş'a bonservisinin yüzde 50'sine 6 milyon Euro ödenerek transfer edilmişti.