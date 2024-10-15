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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor

        Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'in Geleceği Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Filistin halkının bu zulmü yıllardır gördüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in işgal ve yıkım politikası tam 76 yıldır aralıksız devam ediyor." dedi. Erdoğan, "Giderek şımaran İsrail durdurulmadıkça bu yayılmacılık durmayacak. İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor yayılmacılığın nereye varacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 14:30 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:12
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in Geleceği Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Dünyanın farklı köşelerinden Ankara'ya teşrif eden misafirlerimize hoş geldin diyor, Filistin halkının barış dolu yarınlarına vesile olmasını diliyorum.

        Bugün kalbi Kudüs için atan, Filistin davası için omuz veren Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz için duruşunu, tavrını, yüreğini cesaretle ortaya koyan vicdan sahibi tüm kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum.

        Geçtiğimiz yıl 7 Ekim'den bu yana İsrail'in acımasızca katlettiği Filistinli Lübnanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

        Filistin meselesinin konuşulmasını özellikle içinden geçtiğimiz bu kritik dönemde ele alınmasını çok önemli buluyoruz. Fikirleriyle, önerileriyle konferansa katkı verecek tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.

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        "İSRAİL'İN SOYKIRIM POLİTİKASI İNSANLIĞIN SİYONİZMİ TANIMASINA SEBEP OLDU"

        Geçen yıl 7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıları Filistin meselesini dünya gündemine taşıdı. Gazze'den sonra da şimdi de Lübnan'a uzanan İsrail'in soykırım politikası, insanlığın siyonizmi tanımasına sebep oldu.

        BMGK dahil uluslararası örgütler İsrail'in şımarıklığı karşısında nasıl acze düştüğünü yüzümüz kızararak takip ettik.

        Hastaneler, camilere bombalar yağdırıldı, daracık bir alana sıkıştırdıkları 2 milyon insana her türlü zulmü reva gördüler. İlaçsız, doktorsuz, hastanesiz, aç, susuz bıraktıkları insanları bombalarla öldürdüler. Hepimiz bunları içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz.

        "İSRAİL'İN SOYKIRIM POLİTİKASI 76 YILDIR SÜRÜYOR"

        Filistin halkı bu zulmü on yıllardır yaşıyor. İsrail'in soykırım işgal ve yıkım politikası tam 76 yıldır aralıksız sürüyor. Filistin'de kan, gözyaşı ve zulüm hiçbir zaman dinmedi. İsrail devleti 1948'de kuruldu, buna devlet dersem yanlış olur. Filistin halkının gözünde 14 Mayıs 1948 büyük bir felaket demekti.

        Dünya genelinde evlerine dönmeyi hasretle bekleyen 6 milyonu aşkın Filistinli mülteci bulunuyor. Barı Şeria'da yaşayan milyonlarca Filistinli ayrım duvarı sebebiyle Kudüs dahil birçok bölgeye gidemiyor. 7 Ekim soykırımından önce Gazze zaten 17 yıl boyunca abluka altındaydı. 2 milyon aşkın Filistinli açık hava hapishanesinde yaşamaya mahkum edildi.

        Bugün BM üyesi olup da resmi sınırları halen netleşmemiş tek devlet İsrail'dir. İsrail'in değişen haritasını göstererek "İsrail'in sınırları neresidir?" diye tüm dünyaya sormuştu. Ancak kimse bu soruya yanıt veremedi. Gazze'yi işgalle yetinmeyeceklerini Lübnan'a saldırarak gösterdiler. Netanyahu'nun kabine üyeleri gözleri nereye diktiklerini yaptıkları her açıklamayla deşifre ediyor.

        "İSRAİL TEHLİKESİ ÜLKEMİZE YAKLAŞIYOR"

        Giderek şımaran İsrail durdurulmadıkça bu yayılmacılık durmayacak. İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor. Ülkemize yaklaşan tehlikeyi göremeyen idrak yoksunu kimi şahsiyetler varsa da biz riski görüyor her türlü tedbiri alıyoruz.

        Zulme sessiz kalanlardan olanlardan asla ve asla olmadım.

        Türkiye Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke konumundadır. Uluslararası tüm platformlarda Filistin halkının sesi olan millet yine biziz. Filistin devletinin tanınması ve Gazze'deki katliamların engellemesi hedefimizdir. Aynı şekilde Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı hedef alan saldırıların da karşı durduk.

        Kimseden çekinmeden Filistin davasına tüm imkanlarımızla sahip çıkacağız. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen bir Filistin devleti kuruluncaya dek yılmadan yorulmadan mücadeleyi devam ettireceğiz. Türkiye, Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerinin yanındadır.

        Zafer inşallah Gazze ve Lübnan'da inananların olacaktır. 1967 sınırları temelinde özgür bir Filistin devletin kurulmasıyla neticelenecektir. Bir gün gelecek bu acı ve gözyaşı son bulacaktır. Çocuklar gökyüzüne baktıklarında savaş uçaklarını değil, Güneş'i ve Ay'ı görecek."

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