ABD'de değişen paradigma: Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?

ABD Başkanlık Seçimleri'ne 3 hafta kala, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın Siyah ve Hispanik ABD vatandaşları arasındaki popülaritesi, son 80 yılın tüm Cumhuriyetçi adayları arasında zirveye yükseldi.

Anketler Trump'ın Siyah ve Hispanik seçmenler arasında bir Cumhuriyetçi için alışılmadık derecede iyi durumda olduğunu gösteriyor.

Demokrat aday Kamala Harris, Siyah seçmenler arasında yüzde 78'e yüzde 15 ile ve Hispanik seçmenler arasında 56'ya 37 ile önde olsa da; bu bir Demokrat aday için tarihsel olarak iyi bir oran değil.

Times'ın tahminlerine göre 2020'de Joe Biden'ın Siyah seçmenler arasındaki desteği yüzde 92, Hispanik seçmenler arasındaki desteği ise yüzde 63'tü.

New York Times'tan Nate Cohn, bu beklenmedik başarı için beş açıklama getiriyor.

1- Kayıt dışı göçmen istemiyorlar

Siyah seçmenlerin yaklaşık yüzde 40'ı ve Hispanik seçmenlerin yüzde 43'ü Güney sınırı boyunca bir duvar inşa edilmesini desteklediklerini söylüyor. Benzer şekilde, Hispanik seçmenlerin yüzde 45'i ve Siyah seçmenlerin yüzde 41'i kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini desteklediklerini belirtiyor.

Hispanik seçmenlerin ve Siyah seçmenlerin neredeyse yarısı büyük şehirlerde suçun kontrolden çıkmış önemli bir sorun olduğunu söylüyor. Bu oran, aynı şeyi söyleyen beyaz seçmenlerin oranıyla hemen hemen aynı.

Trump'ın görüşlerine verilen destek ırk ve göçmenlikle ilgili konuların ötesine uzanıyor. Siyah ve Hispanik seçmenlerin çoğunluğu Trump'ın "Önce Amerika" dış politikasına sempati duyuyor ve Amerika'nın denizaşırı ülkelerdeki sorunlara daha az ilgi göstermesi ve ülke içindeki sorunlara odaklanması gerektiğini söylüyor.

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Times/Siena'nın önceki anketleri, Siyah ve Hispanik seçmenlerin önemli bir kısmının ticaret konusunda da Trump ile aynı fikirde olduğunu ortaya koyuyor.

2- Trump'ın söylemlerinden gücenmiyorlar

Siyah ve Hispanik seçmenlerin büyük bir azınlığı Trump'ın söylemlerinden o kadar da rahatsız değil. Genel olarak, Siyah seçmenlerin yüzde 20'si Trump'tan rahatsız olanların onu çok ciddiye aldığını söylerken, yüzde 78'i insanların rahatsız olmak için iyi nedenleri olduğunu kabul ediyor.

Benzer şekilde, Hispanik seçmenlerin yüzde 40'ı Trump'tan rahatsız olanların onun sözlerini çok ciddiye aldığını söylerken, yüzde 55'i rahatsız olmak için iyi bir neden olduğunu belirtiyor. Daha da önemlisi, Hispanik seçmenlerin sadece üçte biri Sayın Trump'ın göçmenlikle ilgili sorunlardan bahsederken kendilerinden bahsettiğini düşünüyor.

Seçmenlerin çoğu Trump'tan bir noktada rahatsız olmuş olsa da, Hispaniklerin yüzde 53'ü ve Siyah seçmenlerin yüzde 35'i son zamanlarda söylediği hiçbir şeyi rahatsız edici bulmadıklarını belirtiyor.

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Hatta, Siyah ve Hispanik seçmenlerin önemli bir kısmı Trump'ın açıklamalarından keyif alıyor. Trump'ı eğlenceli bulan en güçlü grup Hispanik erkekler. Genç seçmenler 65 yaş üstü seçmenlere kıyasla Trump'ı Harris'e kıyasla çok daha "eğlenceli" buluyor.

3- Ekonomik sebepler

Demokratlar, Siyah ve Hispanik seçmenleri 1960'larda değil 1930'larda kazanmaya başladılar çünkü Franklin D. Roosevelt'in Büyük Buhran'dan sonraki reformları, Demokratları sadece eski Konfederasyonun partisi olarak değil işçi sınıfının partisi olarak yeniden tanımlamaya yardımcı oldu.

Hispanik seçmenlerin sadece yüzde 20'si ve Siyah seçmenlerin yüzde 26'sı mevcut ekonomik koşulların iyi ya da mükemmel olduğunu söylüyor.

Her iki grubun da yarısından fazlası son bir yıl içinde pahalılık nedeniyle "sık sık" market alışverişlerini kıstıklarını belirtiyor.

Bu durum, özellikle daha önce ekonomik çıkarlarını temsil ettikleri varsayımıyla Demokratlara oy vermiş olan ekonomik açıdan kırılgan seçmenler için önemli. Genel olarak, Siyah ve Hispanik seçmenlere bu Kasım ayında oylarını en çok neyin belirleyeceği sorulduğunda en çok dile getirilen konu ekonomi.

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Ünlü bir milyarder iş adamı olarak Trump, ister Clinton'a ister Biden'a karşı olsun, bu konuda her zaman bir avantaja sahip. Şimdi ise Trump, seçmenlerin ekonomiden eskiye nazaran daha memnuniyetsiz olduğu ve pek çok kişinin Trump'ın Başkanlığını müreffeh ve huzurlu bir dönem olarak gördüğü bir dönemde yeniden yarışıyor.

Harris, ekonomiyi oyları için en önemli faktör olarak değerlendiren Siyah seçmenler arasında sadece 69-25 öndeyken; Trump, ekonominin en önemli faktör olduğunu söyleyen Hispanik seçmenler arasında 61-35 önde. Anket, Trump'ın söyleminin geri kalanıyla birleştirildiğinde, Demokratların işçi sınıfının partisi olarak sahip olduğu temel marka avantajının erozyona uğradığını ortaya koyuyor.

Siyah ve Hispanik seçmenler Demokratları hala işçi sınıfının partisi olarak görüyor, ancak bu oran Siyah seçmenler arasında 76-18, Hispanik seçmenler arasında ise 56-35. Bu oran, Demokratların Hispanik seçmenler arasında 58-27'lik bir üstünlüğe sahip olduğu Eylül 2022'ye kıyasla kayda değer bir değişim.

4- Umudun ve değişim beklentisinin sonu

Ekonominin kötü durumunun ötesinde, Demokratları geride tutan daha derin bir şey var: Onlara oy vermenin pek bir fark yaratmayacağı hissi.

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Anketteki tüm sorular arasında Demokratlar için belki de en kötüsü hangi partinin 'verdiği sözleri en iyi şekilde tuttuğu' sorusuydu. Siyah seçmenlerin sadece yüzde 63'ü ve Hispanik seçmenlerin yüzde 46'sı "Sözünü tutar" ifadesinin Demokrat Parti'yi Cumhuriyetçilerden daha iyi tanımladığını belirtiyor.

Siyah ve Hispanik seçmenler Demokratların niyetlerinden şüphe duymasalar da sonuçlardan hayal kırıklığına uğramışlar. Demokrat seçmenlere göre parti hala sıradan bir seçmenle empati yapabiliyor; ama sorunu çözemiyor. Başkanlık yarışında çok az kişi Harris'in hayatlarında bir fark yaratacağına ikna olmuş görünüyor. Hispanik seçmenlerin sadece yüzde 50'si Bayan Harris'in kendilerine kişisel olarak yardımcı olmak için daha fazlasını yapacağını söylerken, yüzde 37'si aynı şeyi Trump için söyledi. Siyah seçmenlerin yüzde 73'ü Harris'in kendilerine kişisel olarak daha fazla yardımcı olacağını söylerken, aynı şeyi Trump için söyleyenlerin oranı yüzde 14.

Uzmanlara göre Demokratlar, son 16 zorlu yılın 12'sinde başkanlığı ellerinde tutmanın bedelini ödüyor. Özellikle Obama'nın Başkanlığının pek çok kişinin umduğu türden bir değişim getirememesi düşüncesi Demokrat seçmenler arasında güçlü. Hayal kırıklığından en çok nasibini alan kesim ise Siyah seçmenler. Bugün seçmenler ülkenin ve ekonominin durumundan derin bir memnuniyetsizlik duymaya devam ediyor. Büyük beklentiler karşılanmadı.

5- Gençler arasında popüler

Times/Siena anketleri Trump'ın en büyük kazanımlarını genç Siyah ve Hispanik seçmenler, özellikle de genç Siyah ve Hispanik erkekler arasında elde ettiğini gösteriyor. Genel olarak, 45 yaş ve altındaki Hispanik erkekler arasında 55-38'lik bir üstünlüğe sahip.

Harris 45 yaş üstü Siyah erkekler arasında 69-27 ile önde.

Yaşlı nüfusun Demokratlara olan bağlılıkları hala güçle ancak bugünün genç Siyah ve Hispanik seçmenleri farklı bir çağda yetişti. Tam da bağımsız yaşamlarının ilk yıllarına girerken artan mal ve konut maliyetlerini deneyimlediler. Times/Siena'nın önceki anketleri, geleneksel ekonomik ve kültürel konularda nispeten ılımlı görünen, ancak aynı zamanda kendi kuşaklarının hakim "siyaseten doğru" veya "uyanmış" kültürel normlarına kızgın görünen genç Siyah ve Hispanik erkeklerin bir kısmını öne çıkarıyor. Genç seçmenlerin özellikle Trump'ın "eğlenceli" olduğunu söylediklerini de belirtmek gerekir.

Bu seçimde ne olursa olsun, bugünün genç Siyah ve Hispanik seçmenleri geleceğin seçmenleri. Bu seçimde, değişen paradigma Trump'a Beyaz Saray kapısını açmaya yetmese de, gelecek seçimlerde Amerikanların geleneksel oy verme saiklerinde köklü değişimler görmemiz sadece zaman meselesi.