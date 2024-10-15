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Oyuncu Meltem Miraloğlu, 2019'da Patrick isimli bir ABD'li ile nikâh masasına oturmuş ve gerçekleştirdiği evlilikle gündem olmuştu.

Zaman zaman evliliğinde yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelen Meltem Miraloğlu'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

Meltem Miraloğlu ve eşi Patrick

Uzun süredir yaşamını ABD'de sürdüren Meltem Miraloğlu, kimlik ve belgelerinin çalındığını, ABD’de rehin tutulduğunu söyledi.

"ABD'DE REHİN TUTULUYORUM"

Meltem Miraloğlu, açıklamasında; "Ben Meltem Miraloğlu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Diyarbakır’da doğdum. Çocukluğumdan beri ayrılmaz bir bütün olan tiyatro, sinema, dizi üçgenine emek vermekteyim. Başrolünü oynadığım dizi, sinema karakteriyle 13 ülkede her hafta milyonlar tarafından sürekli izlenme rekorları kırarak sanat dünyasında kendime yer buldum. Ben, bu konuşmayı basına röportajdan ziyade tüm televizyonlara suç duyurusunda bulunduğum için yaptığımı belirtmek isterim. Amacım tüm bu videolarımın İngilizce altyazı yapılarak bir bütün halinde Immigration Federal Supreme Court İnsan Hakları hâkimine ulaştırılmasıdır. Tarafıma avukat sağlanması ve haklarımı savunmak istiyorum. Kimliklerim çalınarak rehin tutulduğum ABD'de Türkiye’ye girişim engelleniyor. ABD vatandaşlığımı alıp özgürlüğüme kavuşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.