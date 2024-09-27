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        Haberler Magazin Ankaralı Turgut'a vefa gecesi - Magazin haberleri

        Ankaralı Turgut'a vefa gecesi

        Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören ve Ankaralı Turgut olarak bilinen ses sanatçısı Turgut Karataş için vefa ve yardımlaşma gecesi düzenlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 13:29 Güncelleme: 27.09.2024 - 13:29
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        Ankaralı Turgut'a vefa gecesi
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        Bir süredir kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut olarak bilinen ses sanatçısı Turgut Karataş için vefa ve yardımlaşma gecesi düzenlendi. Geceye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Ankaralı Turgut'un kızı Hasret Karataş, sanatçı dostları ve hayranları katıldı.

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        Ankaralı Turgut'un tedavisinin sürmesi nedeniyle katılamadığı gecede: Ömer Şahin'in bir konser verdi.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, buradaki konuşmasında, programın Turgut Karataş'a moral olacağını belirterek, Ankaralı Turgut'un kendine özgü sesi ve esprili şarkılarıyla sadece Ankara'nın değil tüm Türkiye'nin kalbinde yer eden bir isim olduğunu söyledi.

        Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de Turgut Karataş'ın neşeli şarkıları, Ankara oyun havalarıyla kendini tüm Türkiye'ye sevdirdiği ve birçok sanatçıya ilham kaynağı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Ankaralı Turgut'u bir kaç gün önce hastanede ziyaret etmişti.

        Turgut Karataş, gönderdiği video mesajda, enfeksiyon riski taşıdığı için programa katılamadığını belirterek, programda sahne alan meslektaşlarına ve katılımcılara ilgileri ve emekleri nedeniyle teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından bazı Ankaralı müzisyenler sahne alarak şarkılar söyledi, oyun havaları çalındı.

        Dr. Batuhan Mumcu, Mamak Belediye Başkanı Şahin ve Ankaralı Turgut'un kızı birlikte sahneye çıkarak bir süre Ankara oyun havasına eşlik etti.

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        #ankaralı turgut
        #Ankaralı Turgut vefa gecesi

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