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        Haberler Magazin Wanda Nara, Mauro Icardi'nin mesajını ifşa etti: Icardi'nin sözleri dikkat çekti! - Son dakika magazin haberleri

        Wanda Nara, Mauro Icardi'nin mesajını ifşa etti

        Mauro Icardi'nin boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara, Tottenham maçında dizinden sakatlanarak sezonu kapatan yıldız futbolcuya 'geçmiş olsun' mesajı yolladı. Yazışmaları sosyal medya sayfasında yayınlayan Nara, Icardi'nin kendisine yolladığı ayrılık mesajını da ifşa etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 16:59 Güncelleme: 09.11.2024 - 17:33
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        • 1

          Çalkantılı evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yaşananlar, Nara'nın daha boşanmadan rapçi L-Gante aşk yaşamaya başlamasıyla başka bir boyuta evrilmişti.

        • 2

          Yaklaşık bir haftadır Arjantin'de rapçi L-Gante ile samimi görüntüler veren Wanda Nara, Tottenham maçında dizinden sakatlanarak sezonu kapatan Icardi'ye 'geçmiş olsun' mesajı yolladı.

        • 3

          Yolladığı mesajın görüntüsünü yayınlayan Wanda Nara; "Yaşadıkların için üzgünüm gerçekten üzgünüm. Dizindeki sorun uzun zamandır vardı. Şimdi iyileşme zamanı. Neye ihtiyacın olursa bana güvenebilirsin. Sağlığın her şeyden önemli. Emin ol her şey yoluna girecek" dedi.

        • 4

          Mesajlaşma görüntüsünde Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'ya attığı son mesaj da görüldü. Icardi yolladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: ... Bu hiçbir şeye benzemeyecek. Yapabilirdim, aynı durumda olabilirdim ama neden yapayım? Bunu istemiyorum. Tek isteğim hayatımı huzur içinde yaşamak, hayattan tat almak. Ailemle ve çocuklarımla hayatı yaşamak. Bize kimse bir şey vermedi, her şeyi biz elde ettik. Kendine değer ver ve diğerlerini değil, kendini mutlu et. Bunları sana tekrarlayacağım. Seni seviyorum, sen bu dünyada her şeyden çok sevdiğim kadınsın. Sen benim zayıflığımsın, sen benim gücümsün, güzel prenses. Kendine dikkat et. Sana sonsuza kadar göz kulak olacağım.

        • 5

          SİMGE'Yİ TAKİBE ALDI

          Mauro Icardi, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında 'Aşkın Olayım'a düet yaptığı şarkıcı Simge Sağın'ın sosyal medya hesabını takibe aldı ve bir gönderisini beğendi. Simge Sağın da Arjantinli yıldızı takip etmeye başladı.

        • 6

          Düetten sonra Mauro Icardi, taraftarlarca 'Aşkın Olayım' ile özdeşleştirilmişti. Icardi, Wanda Nara ile bir önceki ayrılıklarında Simge Sağın ile yakıştırılınca ünlü şarkıcı; "Icardi ile bizi müzik bağladı, hâlâ aynı şey geçerli. Onların mutlu olmalarını istiyorum. İlerde neyin ne olacağı hiç belli olmaz, büyük konuştuğum tüm lokmaları yediğim için yorum yapmak istemiyorum" demişti.

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